Новий випуск Світу навиворіт: як в Колумбії шиють куленепробивний одяг, що захищає життя українців

Команда проєкту познайомиться з модельєром куленепробивного одягу, якого називають "Армані", і перевірить його товари на міцність.

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Світ навиворіт Колумбія - новий випуск на 1+1 Україна / Прес-служба

Вже цієї пʼятниці, 27 квітня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий випуск Світу навиворіт, знятий до повномасштабного вторгнення. Цього разу Дмитро Комаров познайомиться з колумбійським модельєром, який створює куленепробивний одяг, і відвідає фабрику, де шиють речі, що рятують життя.

Колумбія відома не тільки покладами дорогоцінного каміння і запальними танцями, але і високим рівнем злочинності. Тому питання безпеки для колумбійців надзвичайно важливе.

Колумбійський модельєр Мігель Кабальєро знайшов спосіб, як поєднати моду та безпеку. Він створює футболки поло, класичні чоловічі сорочки, якісні куртки та плащі, серед яких є і витончені жіночі моделі. Одяг виглядає стильно та модно, не привертаючи зайвої уваги. Важко навіть здогадатись, що всі моделі – куленепробивні.

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Ідея створювати одяг, що не привертає увагу, але захищає від куль, з’явилась у Мігеля після знайомства з охоронцями одного з його однокласників. Вони працювали без захисту, наражаючи себе на небезпеку. Все через те, що класичні бронежилети занадто помітні.

Зараз серед клієнтів модельєра щонайменше 38 президентів, дипломати, бізнесмени та всесвітньо відомі зірки шоу-бізнесу. Мігеля Кабальєро називають "Армані" куленепробивного одягу.

"Під час зйомок цієї програми, ще до повномасштабного вторгнення, ми й подумати не могли, що питання бронежилетів в Україні стане більш актуальним, ніж у Колумбії. Ми впевнені, що перемога України близько і незабаром наше небо стане мирним, а куленепробивний одяг перестане бути необхідністю", - розповів Дмитро.

Світ навиворіт Колумбія - новий випуск на 1+1 Україна / Прес-служба

Цікаво, що тисячі таких колумбійських жилетів зараз захищають життя українців.

Колумбійський модельєр особисто для Дмитра Комарова провів екскурсію фабрикою, яка розташована на околиці Боготи. Та щоб перевірити надійність броньованого одягу, журналісту довелось зважитись на ризикований трюк. Дмитро Комаров одягне броньовану куртку та дозволить вистрілити в себе.

Чи дійсно одяг колумбійського дизайнера здатен зупинити кулю і що здивувало Дмитра Комарова, дивіться у новому випуску Світу навиворіт 28 квітня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.