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Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

17 грудня 2021, 14:30

Телеведучий Світу навиворіт стане робітником плантації та дізнається, скільки заробляють "бананові королі" Еквадору.

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Світ навиворіт. Еквадор - 8 серія / Пресслужба

Цієї суботи, 18 грудня о 18:30 на каналі 1+1 вийде завершальний випуск першої частини сезону Світу навиворіт про Еквадор. Дмитро Комаров дізнається, скільки заробляють "бананові королі" та покаже весь цикл виробництва екзотичного фрукта – від вирощування до експорту в Україну.

Щоб дізнатися всю правду про еквадорські банани, ведучий познайомиться з Едвардом Вейзом – українцем, який працює начальником відділу контролю якості в "банановій республіці".

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Світ навиворіт. Еквадор - 8 серія / Пресслужба

Водночас вони вирушать на таємну інспекцію плантації, під час якої Дмитро дізнається, як мають вирощуватись фрукти, які принесуть користь українцям, а не шкоду.

Крім того, команда Світу навиворіт побуває на спеціалізованій авіабазі з розпилення пестицидів над банановими плантаціями за допомогою невеликих літаків. Телеведучий дізнається про особливості обробки дерев та з'ясує, чим можуть бути небезпечні такі хімікати для здоров'я людей та чи безпечні банани на полицях наших магазинів.

"Банан – це найпопулярніший фрукт, а точніше – найпопулярніша ягода у світі. 90% бананів на наших продуктових полицях – з Еквадору. Але в новинах все частіше спливає інформація про хімікати, які використовують для їхнього вирощування. Пишуть про випадки серйозних отруєнь, спричинені пестицидами, серед працівників плантацій. Ми побачимо, як вирощують та готують для експорту банани, які відправляють до України. І розберемося, чи корисні еквадорські банани чи небезпечні насправді, і чи можна їх їсти нам з вами", – розповідає Дмитро.

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Власники бананових плантацій в Еквадорі – справжні магнати. Часто вони приховують свої статки, працюють на полі разом із співробітниками та виглядають, як звичайні робітники. У новому випуску Дмитро Комаров познайомиться із власником бананового поля Франкліном Торресом і дізнається, скільки насправді заробляють "бананові королі" і чому працівники плантацій носять білий одяг на "брудній" роботі.

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Світ навиворіт. Еквадор - 8 серія / Пресслужба

Урожай з поля Фракліна експортується до України. Дмитро Комаров на певний час стане працівником плантації і простежить за всім процесом підготовки партії бананів, яка потім попрямує до Одеси, а звідти – на столи українців. Телеглядачі зможуть побачити, як збирають, обробляють, миють, пакують фрукти, якими потім пригощають своїх дітей та їдять самі.

Крім того, у випуску Дмитру Комарову вдалося скуштувати незвичну страву, яку може приготувати кожен українець та урізноманітнити свій новорічний стіл: борщ із бананами.

Рецепт "бананового борщу" та особливості вирощування найпопулярнішого екзотичного фрукта дивіться у новому випуску Світу навиворіт, 18 грудня о 18:30 на 1+1.

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