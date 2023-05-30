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Інтригу розкрито: стало відомо, хто став другим тренером шоу Голос країни-13

Анна Підгорна
30 травня 2023, 13:44 оновлено 30 травня, 13:44
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Зустрічайте свіжі обличчя у червоних тренерських кріслах головного музичного проєкту країни.
Артем Пивоваров - новий тренер Голосу країни-13
Артем Пивоваров - новий тренер Голосу країни-13 / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Сьогодні у студії Сніданку з 1+1 стало відоме ім’я артиста, який стане другим тренером нового особливого сезону Голосу країни на телеканалі 1+1.

Сяде у легендарные червоне крісло та буде наставником однієї з вокальних команд Артем Пивоваров - український self-made артист, який за останній рік зробив великий крок вперед у музичній кар’єрі та став зіркою номер 1 в Україні. Артем завітав до студії Сніданку з 1+1, аби розповісти про всесвітній тур, поїздку на схід України та музичну колаборацію з Машею Єфросініною. У студії ведучі показали співаку ексклюзивне відео, яке було знято під час кастингу Артема на роль тренера, та попросили прокоментувати чутки щодо нового амплуа. У відео Артем наживо слухає виступи вокалістів, обертається до героїв та коментує їхній спів.

"Коли я йшов на ефір, то думав, що буду розповідати про свій світовий тур, концерти, проєкти. Але так, я стану новим тренером Голосу країни", - каже Пивоваров.

У ролі тренера Голосу країни-13 Артем Пивоваров шукає неординарних, енергійних та зухвалих сміливців, які готові невпинно і наполегливо працювати на шляху до мети. Він мріє поділитися досвідом з учасниками та зробити з них артистів, адже знає, що потрібно для того, аби пісня лунала по всій країні. За час своєї блискучої кар’єри артист здобув 2 статуетки премії Yuna у номінаціях "Найкраща пісня", "Найкращий виконавець", спеціальну нагороду "За внесок в українську музику". Отримав нагороди від проєкту "Музична платформа". Був номінований на премію M1 Music Awards, як "Прорив року", а також отримав нагороду від проєкту "Українська пісня року". Під час повномасштабного вторгнення артист презентував авторський культурний проєкт "Твої вірші, мої ноти", створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Артем Пивоваров поклав вірші українських поетів на музику. Проєкт налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів. У записі альбому взяли участь: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.

"Я буду шукати неординарних, енергійних, зухвалих та шалених сміливців, які будуть наполегливо працювати задля розвитку нашої музичної індустрії та культурного фронту. Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої музичної індустрії, а і з молодими виконавцями. Я шукаю справжніх музикантів і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені - я чекаю на тебе. Ти знаєш, на що я здатен", - говорить Артем.

Нагадаємо, першим тренером Голосу країни стала self-made woman та одна з найуспішніших співачок України Юлія Саніна. Артистка оголосила новину, записавши відеоролик в своїй гримерці просто після прямого ефіру гранд фіналу Євробачення у Ліверпулі та наголосила на тому, що ще одна її заповітна мрія здійснилася - вона стала тренеркою улюбленого мільйонами телепроєкту.

Хто з українських артистів займе третє крісло тренера Голосу країни, стане відомо вже незабаром. Слідкуйте за новинами телеканалу 1+1 Україна.

Нагадаємо, кастинг Голосу країни було продовжено до 15 червня. Проєкт шукає вокалістів від 16 років, які мріють, аби їхній спів почули мільйони. Для того, щоб пройти онлайн-кастинг потрібно заповнити анкету на сайті casting.1plus1.ua у розділі Голос країни та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу. Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові. Наймасштабніший музичний проєкт Голос країни - це підтримка українського народу, який демонструє силу свого духу та талант, продовжує жити, а голос нації лунає на весь світ.

шоу-бізнес Голос країни Пивоваров Сніданок з 1+1 Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу Голос країни-13
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