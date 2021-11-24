Грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками: Леся Нікітюк в ролі судді і повернення всіх пар сезону

Артур Логай та Анна Кареліна на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни Танці з зірками.

За перемогу у шоу будуть змагатись актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Недільного вечора пари фіналістів покажуть по три танці. Першим пари продемонструють улюблений танець глядачів, які матимуть змогу обрати його завдяки голосуванню у соц.мережах шоу Танці з зірками.

Другий танець – улюблений танець суддів. Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками. Співак та фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай, який залишив шоу за крок до півфіналу, заспіває хіт Discogirl під виступ Артура Логая та Анни Кареліної, фронтвумен гурту Kazka та співачка Олександра Заріцька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара, а МELOVIN заспіває під виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук свою нову пісню Кіт і драма.

Спеціальними гостями шоу стане гурт MOZGI із новим хітом ZAVTRA, співачка Джамала та випускник шоу Голос країни LAUD. Чекає на телеглядачів і атмосферний номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді та ведучі шоу.

До традиційної трійки суддів приєднається телеведуча та учасниця шоу Танці з зірками Леся Нікітюк. А ось зустрічати пари на балконі буде ведуча шоу Світьске життя Катерина Осадча.

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Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Які ще сюрпризи чекають на телеглядачів, дивіться у неділю о 21:00.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі відправляли за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

Дмитро Дікусар та Ольга Харлан на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Для того, щоб підтримати свого фаворита, відправляйте смс із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

Традиційно з одного номера ви можете подзвонити 50 разів та надіслати 50 смс, а також відправити по сім суперголосів з кожного мобільного додатку 1+1 video та Київстар ТБ!

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону Танців із зірками. Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відучити себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Придбати квиток можна тут.

Вхід в павільйон можливий за наявності негативного тесту на Covid-19, отриманого не пізніше 72 годин до ефіру, чи сертифікату вакцинації.

Дивіться грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1.