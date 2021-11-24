УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками: Леся Нікітюк в ролі судді і повернення всіх пар сезону

24 листопада 2021, 13:55

Три пари, три танці, один переможець.

false
Артур Логай та Анна Кареліна на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозний суперфінал головного танцювального шоу країни Танці з зірками.

За перемогу у шоу будуть змагатись актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Недільного вечора пари фіналістів покажуть по три танці. Першим пари продемонструють улюблений танець глядачів, які матимуть змогу обрати його завдяки голосуванню у соц.мережах шоу Танці з зірками.

Другий танець – улюблений танець суддів. Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками. Співак та фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай, який залишив шоу за крок до півфіналу, заспіває хіт Discogirl під виступ Артура Логая та Анни Кареліної, фронтвумен гурту Kazka та співачка Олександра Заріцька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара, а МELOVIN заспіває під виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук свою нову пісню Кіт і драма.

Спеціальними гостями шоу стане гурт MOZGI із новим хітом ZAVTRA, співачка Джамала та випускник шоу Голос країни LAUD. Чекає на телеглядачів і атмосферний номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді та ведучі шоу.

До традиційної трійки суддів приєднається телеведуча та учасниця шоу Танці з зірками Леся Нікітюк. А ось зустрічати пари на балконі буде ведуча шоу Світьске життя Катерина Осадча.

Реклама
false
Ольга Харлан, Дмитро Дікусар і Санта Дімопулос на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Які ще сюрпризи чекають на телеглядачів, дивіться у неділю о 21:00.

Нагадаємо, голосування за улюблені пари відкрите весь тиждень. Всі голоси, які телеглядачі відправляли за пари минулого ефіру, будуть додані до результатів голосування цього тижня та до результатів суперфіналу. У неділю традиційно за кожен танець судді будуть виставляти свої оцінки, які додадуться до голосування телеглядачів. Переможе та пара, у якої буде найбільша сума балів.

false
Дмитро Дікусар та Ольга Харлан на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Для того, щоб підтримати свого фаворита, відправляйте смс із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

Традиційно з одного номера ви можете подзвонити 50 разів та надіслати 50 смс, а також відправити по сім суперголосів з кожного мобільного додатку 1+1 video та Київстар ТБ!

false
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук на паркеті 8 сезону Танців з зірками / Пресслужба

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону Танців із зірками. Кожен бажаючий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відучити себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла. Із умовами придбання квитків можна ознайомитись за посиланням.

Придбати квиток можна тут.

Вхід в павільйон можливий за наявності негативного тесту на Covid-19, отриманого не пізніше 72 годин до ефіру, чи сертифікату вакцинації.

Дивіться грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками у неділю о 21:00 на телеканалі 1+1.

viber
шоу-бізнес Танці з звездами канал 1+1 Танці з зірками новини шоу бізнесу
Зараз ви переглядаєте новину «Грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками: Леся Нікітюк в ролі судді і повернення всіх пар сезону». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Смачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинСмачний закусочний торт на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин Гороскоп на сьогодні 21 листопада 2021: Левам - фатальні помилки, Скорпіонам - розставанняГороскоп на сьогодні 21 листопада 2021: Левам - фатальні помилки, Скорпіонам - розставання Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в біду Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманЛюбовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обман Гаркалін залишив заповіт: кому дістанеться спадок знаменитого актораГаркалін залишив заповіт: кому дістанеться спадок знаменитого актора
15:01

Все більше українців хочуть Зеленського на другий термін, але Порошенко не відстає - опитування

14:46

Прем'єра на 1+1: актори серіалу Різниця у віці розповіли про секрети своїх героїв

14:45

Під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинкуВідео

14:28

Шість пересадок за ніч: українські хірурги провели рекордну кількість трансплантаційВідео

14:17

З дна Чорного моря підняли тіло третього рибалки, який загинув біля острова Березань

Реклама
14:10

"Закрити справу і відправити куди подалі": суд виніс несподіваний вердикт ковід-порушнику в Києві

14:07

Найсмачніший салат на Новий рік 2022 за 10 хвилин: неймовірна альтернатива Олів'єВідео

14:03

Немає щеплення - сиди вдома: у "жовтій" зоні посилили карантинВідео

14:02

Вірусолог розповів, чи є спосіб переконатися в повному одужанні від коронавірусу

14:00

З Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршахФото

13:55

Грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками: Леся Нікітюк в ролі судді і повернення всіх пар сезону

13:54

Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима

13:49

"В Україні може спалахнути": у Путіна лякають загостренням на Донбасі і втечею мільйонів українців

13:30

Тіна Кароль у суперобтислій сукні пікантно лежала в новому кліпіВідео

13:26

Скільки українські зірки заробляють в Instagram: доходи Трінчер, Огневич і Гвоздьової

13:25

У 1 півріччі 2021 року в більшості країн ЄС електроенергія була вдвічі-втричі дорожчою за газ - експерт

13:00

Гороскоп на завтра 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - боргиВідео

12:41

Указ Путіна щодо Донбасу - спроба відірвати регіон від України: в ЄС зробили заяву на адресу МосквиВідео

12:40

Кремль пригальмував масову видачу російських паспортів в ОРДЛО: у ТКГ пояснили причинуВідео

12:37

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

Реклама
12:32

Ціни злетять до 100 грн: в Україні дефіцит соняшникової олії, чи варто робити запасиВідео

12:13

"Немає культури": поведінка пасажирів у новій електричці від Укрзалізниці обурила українців

11:58

Під Полтавою загадково загинув ювелір - його знайшли з колотими ранами й вибитими зубамиВідео

11:55

Найжахливіші ідеї для кухні або як надати дорогий вид головній зоні житла, не витративши ні копійкиВідео

11:50

Катя Осадча показала, з чого почалось її кохання з Юрієм Горбуновим

11:20

В Україні нові зони карантину: два регіони вже не будуть "червоними", а жовта зона стала ще меншою

11:19

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

11:17

У Польщі копи підстрелили українця

11:10

Ольга Сумська злякала фанатів невдалою пластикоюВідео

11:04

В Україні смертність від COVID-19 вдвічі вища за офіційну статистику - Академія наук

11:02

Набрав 395 млн переглядів: кліп української режисерки номінували на "Греммі"Відео

10:47

Противники вакцинації знову вийшли на вулиці Києва: центр столиці оточений, люди вже під РадоюВідео

10:23

Міжнародна премія Еммі-2021: список переможцівВідео

10:23

"Потенціал за пару годин зібратися є": Рада готова ввести режим НС у разі вторгнення РФВідео

10:07

Пік четвертої хвилі коронавірусу буде наприкінці грудня - прогноз нейромереж

10:05

Україна почала спецоперацію на кордоні з Білоруссю: в чому її сутьВідео

09:48

Система ППО та нові Javelin: як США планують допомогти Україні дати відсіч РосіїПогляд

09:31

Мертве немовля знайшли Запоріжжя: мати дитини повідомила про трагедію та зникла

09:30

На Вінниччині молодого педагога затримали за розбещення учнівВідео

09:29

Топ-5 продуктів, які категорично не можна підігрівати в мікрохвильовці

Реклама
09:21

Названо імовірну причину страшної ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 людейВідео

08:56

Артур Логай розповів, ким була мати його позашлюбного сина ГерманаВідео

08:47

Православний календар на грудень 2021: важливі церковні дати і свята

08:33

Гороскоп на сьогодні 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняВідео

08:29

Підвищать пенсії з 1 грудня: кому в Україні виплати збільшать до 2,6 тисячі гривень

08:26

Коронавірус 24 листопада: одужали вдвічі більше українців, ніж захворіли

08:07

У Кривому Розі школярі жорстоко побили, пограбували і зґвалтували працівницю лазні, жінка в реанімаціїВідео

07:24

Блогерка з Харкова рекламує кремлівський проєкт і називає РФ "нашою державою"

06:49

Трагедія в Уокешо: зросла кількість жертв наїзду авто на учасників параду, загинув 8-річний хлопчикВідео

06:26

Великий куш і весілля з іноземцем: гороскоп для Овнів на грудень 2021Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти