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Напій моментально позбавить похмілля: простий рецепт

Олена Кюпелі
30 грудня 2024, 21:44
477
Іноді занадто весела ніч може мати неприємні наслідки вранці. Але це можна виправити.
Час приготування Час приготування: 5 минут хв
Час на підготовку Час на підготовку: 5 минут хв
Порції Порції 1 порції
Напій, який допоможе від похмілля
Напій, який допоможе від похмілля / Колаж Главред, фото Pixabay

Кожному відомо, що після новорічної ночі може настати неприємний стан, який називається похміллям. І напевно вже кожен знає про те, що найвірніший спосіб уникнути його - це пити менше.

Ще один лайфхак - пити пропорційну алкоголю кількість води.

Однак якщо веселощі все ж таки захлеснули і стався перебір або, що ще гірше, намішалися різні алкогольні рідини, то є напій, здатний "повернути до життя" організм наступного дня.

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Цей простий і швидкий у приготуванні напій допоможе знову відчути себе добре після довгої святкової ночі з 31 грудня на 1 січня.

Знадобиться до непристойності маленька кількість інгредієнтів:

  • Мінеральна вода (краще лужна)
  • Сіль
  • Лимонний сік
  • Огірок

Для приготування:

  • Нарізати огірок і лимон тонкими слайсами;
  • Взяти склянку на 350 мл і наповнити її прохолодною мінеральною водою;
  • Додати пів чайної ложки солі;
  • Додатково вичавити половинку лимона;

Напій варто випити і можна також повторити його через деякий час.

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