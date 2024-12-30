Напій моментально позбавить похмілля: простий рецепт

Кожному відомо, що після новорічної ночі може настати неприємний стан, який називається похміллям. І напевно вже кожен знає про те, що найвірніший спосіб уникнути його - це пити менше.
Ще один лайфхак - пити пропорційну алкоголю кількість води.
Однак якщо веселощі все ж таки захлеснули і стався перебір або, що ще гірше, намішалися різні алкогольні рідини, то є напій, здатний "повернути до життя" організм наступного дня.
Цей простий і швидкий у приготуванні напій допоможе знову відчути себе добре після довгої святкової ночі з 31 грудня на 1 січня.
Знадобиться до непристойності маленька кількість інгредієнтів:
- Мінеральна вода (краще лужна)
- Сіль
- Лимонний сік
- Огірок
Для приготування:
- Нарізати огірок і лимон тонкими слайсами;
- Взяти склянку на 350 мл і наповнити її прохолодною мінеральною водою;
- Додати пів чайної ложки солі;
- Додатково вичавити половинку лимона;
Напій варто випити і можна також повторити його через деякий час.
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