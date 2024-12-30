Напій моментально позбавить похмілля: простий рецепт

Іноді занадто весела ніч може мати неприємні наслідки вранці. Але це можна виправити.

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Напій, який допоможе від похмілля / Колаж Главред, фото Pixabay

Кожному відомо, що після новорічної ночі може настати неприємний стан, який називається похміллям. І напевно вже кожен знає про те, що найвірніший спосіб уникнути його - це пити менше.

Ще один лайфхак - пити пропорційну алкоголю кількість води.

Однак якщо веселощі все ж таки захлеснули і стався перебір або, що ще гірше, намішалися різні алкогольні рідини, то є напій, здатний "повернути до життя" організм наступного дня.

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Цей простий і швидкий у приготуванні напій допоможе знову відчути себе добре після довгої святкової ночі з 31 грудня на 1 січня.

Знадобиться до непристойності маленька кількість інгредієнтів:

Мінеральна вода (краще лужна)

Сіль

Лимонний сік

Огірок

Для приготування:

Нарізати огірок і лимон тонкими слайсами;

Взяти склянку на 350 мл і наповнити її прохолодною мінеральною водою;

Додати пів чайної ложки солі;

Додатково вичавити половинку лимона;

Напій варто випити і можна також повторити його через деякий час.

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