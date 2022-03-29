Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Що не можна робити 31 Березня / pixabay

31 березня церква вшановує пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. У народному календарі дата отримала назву День Кирила.

Цього дня наші предки все ще побоювалися заморозків. Люди говорили: "На Кирила і спереду, і ззаду - зима".

Також, вважалося, що якщо в Кирилів день зацвіли дерева, скоро настане літо.

Люди повним ходом починали підготовку до посівних робіт. На Кирилів день вони зверталися з молитвами до Святого, так вони просили дощу.

31 березня починала активно цвісти мати-й-мачуха. Ця рослина використовували для лікування різних хвороб. Жінки використовували відвар з мати-та мачухи для вмивання.

Що не можна робити 31 березня

Не можна позичати гроші і брати в борг.

Не можна стригти волосся і нігті.

Не можна 31 березня здійснювати необдумані покупки.

Не можна 31 березня давати одяг.

Не можна 31 березня давати нікому хліб і сіль.

Прикмети на 31 березня

Якщо 31 березня з'явилися комарі, то варто чекати кілька теплих днів.

Якщо лебеді прилетіли 31 березня, то чекати тепла.

Якщо на Кирила гримить грім, то буде добре клювати риба.

Якщо на схилах зацвіла мати-й-мачуха, в квітні буде тепла погода.

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