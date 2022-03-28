Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в біду

Що не можна робити 30 березня / pixabay

30 березня церква вшановує пам'ять святого Олексія. Це свято в народі називають Теплим Олексієм, оскільки в цей день зазвичай встановлюється тепла весняна погода.

З цього дня починається збір березового соку. Вважається, що саме 30 березня березовий сік володіє особливою силою і енергією. Збирають також березові бруньки, які використовують для приготування лікувального чаю, бальзамів і цілющих настоянок.

Жінки збирали талу воду, якщо сніг ще не зійшов. Вмивалися, щоб зберегти красу і здоров'я.

Діти ходили з батьками до водойм і пускали кораблики, вважається, що вони принесуть в будинок благополуччя.

Якщо помолитися преподобному Олексію в цей день, то буде багато меду.

Що не можна робити 30 березня на день Теплого Олексія

Не можна 30 березня займатися фізичною працею.

Не можна 30 березня вирушати в довгі поїздки.

Не можна 30 березня давати хліб і сіль. Можна віддати всю свою долю.

Не можна 30 березня давати гроші в борг.

Прикмети на 30 березня в день Теплого Олексія

Якщо в цей день тепло, то і весна така ж буде.

Якщо журавель прилетів, то до тепла.

Якщо 30 березня сплести мережу і піти з нею на риболовлю, улов гарантований на весь рік.

читайте такожПривернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на квітень, які принесуть небувалий успіх

Читайте також: