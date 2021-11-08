УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Прикмети

Купіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачу

8 листопада 2021, 21:44

Потрібно ретельно вибирати колір квітки та знати її корисні якості.

квітка
Які квіти принесуть удачу / pixabay

Квіти завжди тішать око. Багато хто не сприймає квіти всерйоз, а вони здатні нести удачу та потужну енергетику.

Як кажуть фахівці, потрібно ретельно вибирати колір квітки та знати її корисні якості.

Самою енергетично потужною квіткою, відзначають езотерики, є китайська троянда. Ця квітка може бути неймовірним магнітом удачі для вас. Її ще називають гібіскус. Її сила в тому, що здатна нести мир та оберігати від сварок в будинку. Гібіскус здатний надати своєму господареві додаткові сили, допомагає стати більш впевненим у собі та привабливим.

З цією квіткою потрібно бути акуратними. Китайську троянду також називають і квіткою смерті. Справа в тому, що рослина потребує ретельного догляду. Якщо вона починає скидати листя - це вважається дуже поганим знаком.

Герань або пеларгонія має позитивну енергетику. Таку квітку можна ставити і на кухні, і в спальні. Квітка здатна принести удачу власнику та фінансовий прибуток.

Реклама
квіти
Які квіти приносять удачу / pixabay

Бегонія здатна принести у ваше життя позитивну енергетику та щасливі новини. Як тільки ви обзаведетеся такою квіткою, фахівці впевнені, що у вас налагодиться фінансове становище та важкі питання вирішаться швидше.

Квітка бегонії здатна прибрати негатив з дому та створити атмосферу затишку в приміщенні.

читайте такожНіколи не робіть так: названі три речі, які не можна викидати з дому

Читайте також:

viber
цветы прикмети
Зараз ви переглядаєте новину «Купіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачу». Інші прикмети на всі випадки життя читайте в розділі «Прикмети». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатствоУ них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство Привернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонцяПривернете біду: названо три речі, які не можна робити після заходу сонця Найсмачніший сніданок у світі: готуємо роли з лаваша за 10 хвилинНайсмачніший сніданок у світі: готуємо роли з лаваша за 10 хвилин У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морозиУ моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі джинси в стилі 80-х, в яких не страшні ніякі морози Названо 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастяНазвано 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастя
21:50

"Битва виграна": скандальний актор Талашко звільнився за власним бажанням

21:44

Купіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачуВідео

21:36

На Львівщині живцем згорів однорічний малюк: жив у поліетиленовому наметі біля сміттєзвалищіВідео

21:19

США запровадили санкції проти українця ВасинськогоВідео

21:15

Віталій Портников. Лукашенко напав на ПольщуВідеоблоги

Реклама
21:14

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

21:07

У МЗС України різко відреагували на ситуацію з СаакашвіліВідео

20:58

На зйомках фільму Іржа, де вбили Гатчинс, сталася ще одна НПВідео

20:50

Немає щеплення - немає роботи: МОЗ хоче розширити перелік професій з обов'язковою вакцинацієюВідео

20:39

Війська РФ біля кордонів України: ЗСУ готові до сценарію МосквиВідео

20:34

Блокада зустрічі лідерів "Нормандії" і роль РФ: у Зеленського оголосили проблему діалогу щодо ДонбасуВідео

20:21

Самі жадібні знаки Зодіаку: хто подарує недорогі подарукнки на Новий рік 2022

20:08

Видання Kyiv Post оголосило про закриття, колектив обурюється

20:00

За турецьким сценарієм: чому Білорусь заганяє ЄС у міграційну кризуПогляд

19:47

Забої внутрішніх органів та кома: на Хмельниччині мати жорстоко вбила свою маленьку донькуВідео

19:24

Арешт Саакашвілі: до лікарні стягнули спецпризначенців, поліція зміцнює позиціїВідео

19:23

"На 10 років молодше": Джамала замилувала мережу домашнім фото без макіяжу

19:18

У Європі знову злетіла ціна на газ: Газпром не накрутив постачання палива за указом ПутінаВідео

19:15

Комаровський розповів про небезпеку кисневого концентратора для хворих на COVID-19Відео

19:10

Роман Цимбалюк. Хто допоможе Україні встояти?Відеоблоги

Реклама
19:10

Разумков створив свій клуб за інтересамиПогляд

18:54

ТОП-10 найбільших гонорарів акторів за 2021 рік

18:49

У Києві жінка загадковим чином випала з вікна і зачепилася за чужий балконВідео

18:47

Білорусь оголосила Україні демарш і відмовилася від поставок Києву електроенергії - експертВідео

18:44

В Офісі президента помітили стабілізацію ситуації з коронавірусомВідео

18:31

Українцям безплатно роздадуть б/у авто: що це за моделі та як їх отримати

18:20

Гороскоп на завтра для знаків Зодіаку: Близнюкам - любовний трикутник, Козерогам - грошовий бонусВідео

18:16

Чи корисний сир із цвіллю та скільки його можна з'їдати за день: відповідь фахівця

18:05

Прикмети на 9 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:03

Названо продукти, від яких краще відмовитися у холодну пору року

17:36

Ситуація загострюється: на кордон з Білоруссю стягують бронетехнікуФотоВідео

17:34

Газпром обрубав транзит газу через Україну: Росія зробила ставку на Турецький потікВідео

17:29

Порушники ПДР можуть назавжди позбутися права кермувати автівкоюВідео

17:26

В Україні за держкошти знімуть фільм про ЛГБТ-пару: що відомо

17:20

Імунолог розповів, від чого залежить тяжкість протікання коронавірусуВідео

16:58

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбВідео

16:56

В Україні вдарить тріскучий мороз на Новий рік і налетить снігопадВідео

16:51

Депресивні стани у підлітків: поради психотерапевта, як уникнути бідиВідео

16:49

Як швидко почистити срібло в домашніх умовах: 5 дієвих і простих способів

16:39

Коронавірус або туберкульоз: за якими симптомами відрізнити хвороби

Реклама
16:36

Кінець локдауну: названа область-кандидат на вихід з "червоної зони"Відео

16:23

Саакашвілі терміново госпіталізують з в'язниці вертольотомВідео

16:21

Мігранти з Білорусі атакують кордон Польщі: війська, поліція і прикордонники відбивають ударВідео

16:16

Лікар-інфекціоніст розвіяв міфи про вакцинацію і розповів про чіп в голціВідео

16:14

МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинаціїВідео

16:12

"Вколіть вакцину, інакше буде важко": чоловік померлої від COVID-19 багатодітної породіллі звернувся до вагітних

16:09

Північний потік-2 готують до запуску: будівництво повністю завершеноВідео

16:04

Лікар розповів, чому все більше українців помирають від коронавірусу

15:53

В Україні різко злетіли ціни на продукти: стало відомо про рекордне подорожчанняВідео

15:47

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти