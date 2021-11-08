Купіть їх прямо зараз: названо три квітки, які притягують удачу

Які квіти принесуть удачу / pixabay

Квіти завжди тішать око. Багато хто не сприймає квіти всерйоз, а вони здатні нести удачу та потужну енергетику.

Як кажуть фахівці, потрібно ретельно вибирати колір квітки та знати її корисні якості.

Самою енергетично потужною квіткою, відзначають езотерики, є китайська троянда. Ця квітка може бути неймовірним магнітом удачі для вас. Її ще називають гібіскус. Її сила в тому, що здатна нести мир та оберігати від сварок в будинку. Гібіскус здатний надати своєму господареві додаткові сили, допомагає стати більш впевненим у собі та привабливим.

З цією квіткою потрібно бути акуратними. Китайську троянду також називають і квіткою смерті. Справа в тому, що рослина потребує ретельного догляду. Якщо вона починає скидати листя - це вважається дуже поганим знаком.

Герань або пеларгонія має позитивну енергетику. Таку квітку можна ставити і на кухні, і в спальні. Квітка здатна принести удачу власнику та фінансовий прибуток.

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Які квіти приносять удачу / pixabay

Бегонія здатна принести у ваше життя позитивну енергетику та щасливі новини. Як тільки ви обзаведетеся такою квіткою, фахівці впевнені, що у вас налагодиться фінансове становище та важкі питання вирішаться швидше.

Квітка бегонії здатна прибрати негатив з дому та створити атмосферу затишку в приміщенні.

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