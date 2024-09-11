'Зараз той момент': Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що війна Росії проти України має закінчитись відновленням принципів ООН та територіальної цілісності України.

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Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію / Колаж Главред, фото: European Union, Офіс президента, скріншот із відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав до проведення другого "саміту миру" для обговорення шляхів завершення війни Росії проти України, за участі російської сторони. Про це пише finanzen.net з посиланням на dpa.

"Зараз саме той момент, саме той час, коли ми повинні озвучити наявні варіанти. Нам потрібна ще одна мирна конференція. І Росія повинна мати місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз, озвучити те, що можливо", – сказав Шольц.

Він визнав, що частина німецьких виборців виступає проти надання військової допомоги Україні і підтримує партії, які агітують проти цього.

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Проте Шольц наголосив на важливості підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Водночас канцлер підкреслив, що необхідно зробити все можливе для досягнення справедливого миру, який не буде нав'язаний і не означатиме капітуляції, а поважатиме територіальну цілісність та суверенітет України.

Під час зустрічі з керівниками німецьких дипломатичних місій за кордоном, які перебувають наразі на нараді в Берліні Він також висловив сподівання, що війна завершиться відновленням основоположних принципів ООН і міжнародного права, а не їхнім руйнуванням, передає Укрінформ.

"Ми не можемо і ніколи не погодимося з тим, що кордони пересуваються за допомогою сили. У багатополярному світі ми або разом захищаємо такі принципи, як незалежність, суверенітет і територіальна цілісність, або ризикуємо ними кожен окремо… Ось чому так важливо, щоб такі країни, як Китай, Бразилія, Індія, Південна Африка та багато інших ... чітко дали зрозуміти: ця війна має закінчитися не шляхом остаточного знищення принципів Організації Об’єднаних Націй, а шляхом їх відновлення", - заявив канцлер.

Шольц закликав німецьких дипломатів активно працювати над здобуттям підтримки урядів інших країн щодо організації наступного мирного саміту з участю Росії.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Мирні переговори України та Росії - що відомо про другий Саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Російська Федерація не готова до справжніх переговорів з Україною, оскільки її стратегічна культура відрізняється від демократичного підходу. Про це в інтерв'ю французькому виданню Le Monde заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко, підкресливши, що переговори з Росією можливі лише з позиції сили.

8 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що час для переговорів з Росією вже настав, і цей діалог має відбутися з обов'язковою участю делегації країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що на другому Саміті миру будуть присутні представники РФ, і Київ разом з партнерами підготує докладний план завершення війни для цього заходу, про що він повідомив в інтерв'ю NBC News.

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