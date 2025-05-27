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Нідерланди передали останню партію F-16 - подробиці

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2025, 00:12оновлено 27 травня, 00:43
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Винищувачі вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до передачі Україні.
Нідерланди передали останню партію F-16 - подробиці
Нідерланди передали останню партію F-16 / Колаж: Главред, фото: Повітряні сили ЗСУ, uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • Нідерланди передали Україні F-16
  • Це остання партія винищувачів, обіцяних Нідерландами Україні

Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Винищувачі вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до передачі Україні.

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"Сьогодні, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", — сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Він досі у захваті від того, що українські пілоти та техніки змогли опанувати F-16 "у рекордні терміни".

Нідерланди передали останню партію F-16 - подробиці
F-16 характеристика / Інфографіка: Главред

Літаки F-16 в Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 19 березня російські Telegram-канали поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це - фейк.

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16. Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумською областю.

Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.

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