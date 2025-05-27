Нідерланди передали останню партію F-16 - подробиці

Що відомо:
- Нідерланди передали Україні F-16
- Це остання партія винищувачів, обіцяних Нідерландами Україні
Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.
Винищувачі вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готуватимуть до передачі Україні.
"Сьогодні, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", — сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Він досі у захваті від того, що українські пілоти та техніки змогли опанувати F-16 "у рекордні терміни".
Літаки F-16 в Україні - останні новини
Як писав Главред, вдень 19 березня російські Telegram-канали поширили черговий фейк про нібито збиття українського винищувача F-16 у повітряному просторі над Сумщиною. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що це - фейк.
Наприкінці березня президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16. Президент спростував фейк про нібито збиття F-16 над Сумською областю.
Майже щодня українські пілоти винищувачів F-16 виконують кілька польотів на ураження противника за лінією бойового зіткнення, а також на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій росіянами території України.
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