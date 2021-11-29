Зірки серіалу Різниця у віці розповіли про найяскравішу авантюру у їхньому реальному житті

Дар'я Єгоркіна в новому серіалі від 1+1 Різниця у віці / Пресслужба

Сьогодні, 29 листопада, о 20:45 глядачі телеканалу 1+1 побачать перші серії нового серіалу Різниця у віці про двох сестер, які заради здійснення мрії "поміняються віком". Головні ролі у серіалі виконають відомі українські акторки – Ольга Атанасова та Дар’я Єгоркіна. У день прем’єри стрічки, зірки розповіли, які авантюрні історії траплялися з ними в реальному житті.

Ольга Атанасова розповіла історію, яка трапилася з нею в ресторані в компанії друзів ще на початку її кар’єри. Акторка вирішила, що не буде дивитися на ціну і замовила напій, який сподобався їй за назвою - шампанське "Cristal", яке коштує 1000 доларів: "Я тоді так завзято збирала гроші на подорож. Думала, принесуть келих, і скільки б воно не коштувало, мені будь-якому випадку вистачить, бо в гаманці ж є 100 $, пристойна сума у ті часи. І тут бачу – до мене йдуть одразу кілька офіціантів, везуть це шампанське у відерці на візку, запалюють бенгальські вогні, всі аплодують. Я починаю розуміти, що щось не так. Виявилося, Cristal продають тільки пляшками. Це були шалені гроші. Спочатку запанікувала, але потім зібралась і подзвонила мамі. Сказала, де лежать мої заощадження і попросила передати на таксі. От така в мене справжня "кіношна" історія була", - розповіла Ольга Атанасова.

Ольга Атанасова в новому серіалі від 1+1 Різниця у віці / Пресслужба

А Дар’я Єгоркіна розповіла, як одного разу під час відпустки у Чорногорії так захопилася вечірньою прогулянкою, що пропустила останній автобус додому у інший кінець міста. Абсолютно неочікувано для самої себе Дар’я почала наздоганяти автобус, а коли зрозуміла, що марно – просто посеред дороги зупинила автомобіль.

"Я нікому не рекомендую так робити, але така ситуація справді була в моєму житті. У мене спалахнув дух авантюризму і, я вибігла на дорогу, зупинила авто і сіла до не знайомця в машину. Цей чоловік виявився керівником Будванської поліції, який власне і довіз мене до міста, де я наздогнала свій автобус. От таким чином у мене в друзях з’явився керівник Будванської поліції", - сказала Дар’я Єгоркіна.

Дар'я Єгоркіна в новому серіалі від 1+1 Різниця у віці / Пресслужба

Нагадаємо,у ліричній комедії покажуть історію двох сестер Марго та Катерини, які зважаться на ризиковану авантюру і "поміняються віком", аби здійснити кожна свою мрію. Незважаючи на різницю у віці, вони дуже схожі зовні, тож сестри обмінюються паспортами та вирушають на зустріч пригодам.

Не пропустіть прем’єру серіалу Різниця у віці вже сьогодні о 20:45 на 1+1.