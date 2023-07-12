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"Воля або смерть": 1+1 покаже документалку про воїнів Східного фронту

Анна Підгорна
12 липня 2023, 20:13 оновлено 12 липня, 20:13
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Документальний фільм має намір висвітлити життя добровольчої бригади, яка боронить Україну на одному з найважчих напрямків.
Воля або смерть - документальний фільм про воїнів Східного фронту
Воля або смерть - документальний фільм про воїнів Східного фронту / коллаж: Главред, фото: Прес-служба, facebook.com/zhebrivskyi

Цієї пʼятниці, 14 липня, о 21:40 1+1 Україна покаже новий військовий документальний фільм "Воля або смерть" режисера ТСН Івана Сєкача, який наразі перебуває на службі у ЗСУ. Цей проєкт про воїнів 110 ОМБр, які боронять один з найважчих напрямків Східного фронту - Авдіївку.

У минулому вони - люди різних професій з різним життєвим досвідом. Та після 24 лютого все змінилось. Електрики, репортери, дизайнери, інженери, підприємці пішли захищати свою країну від російської навали. Саме з добровольців з різною підготовкою було сформована 110-та Окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка Безручка.

Зараз вони воїни, які стали на захист незалежності України. Новини неодноразово повідомляли про подвиги бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які відбивають масовані напади окупантів біля Авдіївки та наносять нищівні удари по ворогу.

відео дня

У фільмі "Воля або смерть" глядачі отримають можливість почути особисті історії тих, хто на фронті щоденно здійснює подвиги. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади розкажуть про свій шлях, службу на одному з найважчих напрямків, розмови з рідними та найскладніші завдання.

"Воля або смерть" - це проєкт, який нагадує нам про героїзм і самопожертву наших захисників.

Не пропустіть новий військовий документальний фільм "Воля або смерть" 14 липня о 21:40 на телеканалі 1+1 Україна.

війна в Україні 1+1 Телеканал 1+1
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