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Віталіна Біблів розповіла про зйомки у серіалі 1+1 СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату

10 лютого 2022, 17:02

У інтерв’ю для Арт Мозаїки акторка розповіла про свою роль та відверто про мрії та шлях до визнання.

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Віталіна Біблів у комедійному серіалі СидОренки-СидорЕнки / Пресслужба

Вже скоро глядачі 1+1 побачать прем’єру третього сезону комедійного серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату. У продовженні історії роль зіграє одна з найвідоміших комедійний акторок в Україні – Віталіна Біблів. У ексклюзивному інтерв’ю для тижневика Арт-Мозаїка розповіла, що глядачі побачать її у незвичному амплуа, та наголосила, що насолоджувалась під час зйомок.

"Я вже давно не грала таких романтичних героїнь і я кайфувала на зйомках. Моя героїня мені дуже "зайшла" і я сподіваюсь, що Ніна продовжить своє життя у цій історії… Моя Ніна, як троянда - романтична, але бойова, з "колючками" трошки. А з Толіком у них будуть справжні "сусідські війни", - розповіла Віталіна Біблів.

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Віталіна Біблів у комедійному серіалі СидОренки-СидорЕнки / Пресслужба

Акторка також додала, що у житті вона кардинально інша, ніж її звикли сприймати глядачі на сцені в театрі та у кіно. Та щиро зізналася, що її справжню знають не більше п’яти людей із оточення. Крім того Віталіна поділися цікавим фактом, що абсолютно не вміє поводитися у житті, як це часто роблять її героїні.

"Мені б дуже хотілося вміти торгуватися на базарі як моя героїня - Віта Ігорівна. Вона робить це феєрично, а Віталіна Біблів – скільки скажуть, скільки й заплатить. Навіть якщо воно насправді коштує три гривні, а мені кажуть 23! Кокетувати, загравати з чоловіками на сцені – легко! А в житті я так просто не вмію", - сказала акторка.

Віталіна Біблів також відверто відповіла, як ставиться до того, що її затверджують здебільшого на характерні ролі, жінок значно старшого за її вік та розповіла про роль її мрії.

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Віталіна Біблів у комедійному серіалі СидОренки-СидорЕнки / Пресслужба

"Коли мене в 36 років запросили зіграти жінку років 55-ти, онучці якої 12 років я не хотіла, от чесно! Але мене підбадьорило, що в Україні багато актрис цього віку, а характерних – мало. Так все і почалося. Але я дуже хочу зіграти спокусницю, таку, знаєте, "тигрицю". Дуже хочеться вийти із зони комфорту і показати, що я можу бути і такою теж", - додала Віталіна Біблів.

Стежте за новинами 1+1 та не пропустіть прем’єру нового україномовного серіалу СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбрату вже скоро тільки на 1+1.

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