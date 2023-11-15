Серіал Венздей - другий сезон: подробиці зйомок та коли вийдуть нові серії

Шанувальники Венздей Аддамс встигнуть обзавестися модними костюмами в смужку та кісками на прямому проділі.

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Коли 2 сезон Венздей / колаж: Главред, фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Рік тому серіал Венздей, про пригоди похмурої дівчини Уэнздей Аддамс, викликав справжній фурор серед глядачів: чарівні персонажі, небанальний сюжет, темна і приваблива атмосфера в кращих традиціях Тіма Бертона, і звичайно ж танець головної героїні, який став хітом в TikTok - вже після перших серій було абсолютно очевидно, що серіал буде популярним.

Ледве перший сезон серіалу закінчився, знімальна команда вирішила продовжити його на другий сезон. Поки шанувальники нудяться в невіданні, таблоїд Deadline дізнався, коли і де почнуться зйомки, а також коли варто очікувати виходу Венздей на екрани.

Так інсайдери розповіли, що вже в квітні 2024 року в Ірландії можуть початися зйомки другого сезону Венздей. Тизером фанатів побалують вже восени, але самої прем'єри, скоріш за все, доведеться чекати аж до листопада 2025.

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Також наголошується, що сценарій до Венздей-2 тільки пишеться, проте творці планують ввести більше яскравих акцентів на хоррор в сюжетній лінії. Крім того перед Дженною Ортегою, виконавицею головної ролі, постане нове завдання - розкрити емоційну сторону персонажа, її стосунки з друзями та родиною.

Раніше зірку серіалу Венздей, актора Персі Хайнса Уайта, який зіграв Ксав'є Торпа, викинули з серіалу через звинувачення в сексуальних домаганнях. Про це повідомили ряд ЗМІ, проте творці серіалу поки не коментують цю новину.

Також американський актор Джонні Депп прокоментував чутки про те, що між ним та Дженною Ортегою, яка молодша за нього в три рази, зав'язалися романтичні стосунки.

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