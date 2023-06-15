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"Останній бій": на 1+1 Україна відбудеться премʼєра документального проєкту ТСН

Анна Підгорна
15 червня 2023, 21:50 оновлено 15 червня, 21:50
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Новий документальний проєкт кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської продовжує вечори документального, присвяченого війні в Україні.
Проєкт Алли Хоцянівської Останній бій
Проєкт Алли Хоцянівської Останній бій / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

На 1+1 Україна продовжуються вечори документального кіно під назвою "Історії України: відновлення правди". Кожної суботи глядачі можуть побачити документальні стрічки авторства журналістів та творчих команд телеканалу 1+1 Україна, що допомагають відновити історичну справедливість та доносять правдиві факти про повномасштабне вторгнення росії до України.

Цієї суботи, 17 червня, о 23:00 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться премʼєра авторського проєкту кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської "Останній бій". У цій війні Україна втрачає тих, хто бореться за її кордони і право жити у вільній країні. Це документальний фільм про те, якою ціною доводиться повертати тіла Героїв з фронту додому, аби рідні змогли з ними попрощатися.

Весь цей час триває бій не тільки на фронтах, а бій за те, щоб дізнатись правду про зниклих безвісти героїв. Тисячі українських родин зараз живуть у невизначеності, вони не мають достовірної інформації, чи живі їхні рідні. Пошуки тривають місяцями, а іноді роками. Алла Хоцянівська долучилась до пошукової місії, щоб показати, наскільки складно відшукати кожного полеглого Героя.

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"Паралельно з боями на фронті триває ще одна битва – битва за повернення наших загиблих захисників додому. Це битва не лише за можливість попрощатися з бійцями та гідно поховати їх, це битва за збереження пам’яті про них. Тисячі родин зараз живуть в повній невідомості. Вони достеменно не знають – живі їхні рідні чи мертві. Я приєдналася до пошукових місій, щоби показати, наскільки складно відшукати кожного загиблого воїна. Те, що я побачила, шокує. Мій документальний проєкт про невидиму, але надзвичайно важливу роботу тих, хто ризикуючи життям повертає загиблих бійців додому".

Проєкт Алли Хоцянівської Останній бій
Проєкт Алли Хоцянівської Останній бій / Прес-служба

У проєкті "Останній бій" глядачі побачать всі етапи пошуку, ідентифікації загиблих та історії рідних, які місяцями живуть в очікуванні в надії гідно поховати воїнів і зберегти памʼять про них. Дивіться "Останній бій" на телеканалі 1+1 Україна 17 червня о 23:00.

війна в Україні 1+1 Телеканал 1+1
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