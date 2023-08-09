Парі або любов: 1+1 Україна покаже українсько-латвійський серіал "Сталеві нерви"

Неординарна історія кохання та протистояння вже скоро з'явиться на українських екранах.

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Сталеві нерви - серіальна премʼєра на 1+1 Україна / Прес-служба

Цієї осені на 1+1 Україна відбудеться премʼєра українсько-латвійського серіалу "Сталеві нерви", який з успіхом пройшов в Латвії. Історія розповідає про двох різних героїв і одну таємницю, яка їх обʼєднує.

За сюжетом, Макс - молодий та талановитий менеджер, відрізняється амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлене сенсу. На думку дідуся, ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта - медсестра, яка працює в будинку для літніх людей. Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові. Дідусь висуває умови: або Макс заручиться з Мартою, або втратить керівну посаду в сімейному бізнесі та буде виключений із заповіту. Макс не збирається здаватись і втрачати компанію. В нього є свій план, як виконати поставлену умову, але в той же час залишитись вірним собі.

Зйомки проходили в Латвії. Виробництвом серіалу займалась Art Forms Production. Над проєктом працювала українсько-латвійська команда. Головний продюсер та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, авторка адаптованого сценарію – Байба Бівіня, режисерка – Міла Погребіска.

В серіалі задіяні українські та латвійські актори: Ганна Сердюк, Ганна Лебедєва, Максим Бусел, Мадара Вільчука, Каспарс Звігуліс, Крістіне Неварауска, Аквеліна Лівмане, Віталій Салій.

Премʼєра серіалу "Сталеві нерви" - вже цієї осені на 1+1 Україна.