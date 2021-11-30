На 1+1 покажуть історичний пригодницький фільм Фортеця Хаджибей із зіркою серіалу Моя улюблена Страшко в головній ролі

Кадр з кінофільму Фортеця Хаджибей / Пресслужба

5 грудня о 22:50 вефірі 1+1 відбудеться телепрем’єра історичного фільму Фортеця Хаджибей. Головну роль у стрічці виконає зірка серіалу 1+1 Моя улюблена Страшко - Олександр Соколов. У стрічці глядачі побачать захоплюючу історію козака Андрія,який має передати важливу інформацію у Стамбул. Для цього йому доведеться визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми. Разом пара наважиться на ризиковану операцію та вирушить на зустріч пригодам.

Події у історичному фільмі розгортаються у 18 столітті під час війни Османської імперії з Російською. Задунайські козаки виступали союзниками османів, і одного дня їм до рук потрапляє важлива військова інформація. Завдання доставити листа доручають козаку Андрію, але раптово фортецю захоплює ворог. Щоб виконати це завдання, Андрій заручається підтримкою грузинського мандрівника Йорама. Разом вони розробляють і реалізують відчайдушний план, усі перепертії якого глядачі побачать вже цієї неділі.

Кадр з кінофільму Фортеця Хаджибей / Пресслужба

Фортеця Хаджибей - кінострічка для сімейного перегляду про дружбу і кохання, боротьбу добра і зла, шляхетність і підступ. Крім того, напередодні телепрем’єри автори розповіли цікаві факти про стрічку:

• Локаціями для зйомки картини стали Білгород-Дністровська фортеця, павільйони Одеської кіностудії, виноградники Шабо та берег моря та Дунаю.

• Для зйомок залучали каскадерів козацького кінного театру у Запоріжжя, які навчали акторів верхової їзди, фехтуванню та бойовій хореографії, яку розробляли індивідуально для конкретного персонажа. А у масових сценах були задіяні понад 100 акторів.

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• Для зйомок вражаючих сцен були задіяні трюкові коні, а також реконструйована справжня козацька чайка з Білгород-Дністровського.

Кадр з кінофільму Фортеця Хаджибей / Пресслужба

• Костюми та реквізит для зйомок були надані кіностудією імені Довженка, також турецькими партнерами, зокрема вбрання яничарського війська, посуд, килими, реквізитну зброю. Вбрання для Фатіми та Ахмета-паші створювалася за спеціальними ескізами в Туреччині.

• У стрічці головну жіночу роль зіграла турецька фотомодель Дерен Талу, а її батька - знаний турецький актор Юрдаем Окур. За сценарієм Ахмет-паша і Фатіма знають українську мову. Між собою вони розмовляють турецькою, а з українцями — українською.

Кадр з кінофільму Фортеця Хаджибей / Пресслужба

Виробництвом фільму займалась Одеська кіностудія, за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Партнери - Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національна кіностудія ім. Довженка (Україна), Тернопільська кінокомісія (Україна) та кінокомпанія ІнсайтМедіа (Україна).

Головні ролі у фільмі зіграли Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко та інші актори.

Режисер-постановник фільму - Костянтин Коновалов. Автори сценарію - Євген Тимошенко та Костянтин Коновалов. Оператор-постановник - Володимир Гуєвський.

Продюсери: Андрій Осіпов, Юрій Калиновський, Олександр Омельянов (Україна), Заза Урушадзе, Мірза Давітая (Грузія) та Ердал Кучук і Ондер Асру (Туреччина).

Не пропустіть телепрем’єру фільму Фортеця Хаджибей 5 грудня о 22:50 на 1+1.