Хто підірвав Успенський собор Києво-Печерської Лаври - у фільмі Таємничі манускрипти від 1+1 розкриють правду

Успенський собор Києво-Печерської Лаври / Пресслужба

Вже 24 о 23:10 грудня на 1+1 вийде нова частинаісторичного детективу Акіма Галімова Таємничі манускрипти, який стане продовженням документального циклу Україна. Повернення своєї історії.

У новому історичному детективі Таємничі манускрипти покажуть сенсаційні документи про підрив однієї з найсакральніших пам’яток української історії – Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Довгий час аж до наших днів багато істориків були переконані, що храм знищили нацисти у 1941 році. Але нині з’являється багато фактів, які свідчать про те, що за злочином стояла інша сила.

Кадри з історичного детективу Таємничі манускрипти / Пресслужба

"Мова йде про унікальні донесення спецслужб, зроблені в перші години після підриву собору. Радянським історикам було зручно звинуватити у знищенні Успенського собору нацистів. По-перше, вони і так суцільне зло, по-друге, вибух стався на 43 день окупації, радянські війська на той період були вже далеко від Києва. Але виявляється, що в архіві британської розвідки довгі роки зберігалося перехоплене повідомлення німців, де йшлося про те, що вибух став для них абсолютною несподіванкою", - коментує Акім Галімов.

Для того, щоб з’ясувати, що відбулося насправді, автори детективу дослідили історію знищення інших українських церков та знайшли унікальні факти, які проливають світло на причину підриву Успенського собору у 1941 році.

Окрім того, у фільмі автори розкриють масштабну аферу: як прикриваючись антирелігійною політикою, Москва крала сакральні реліквії української нації. Мова йде про мозаїку Дмитра Солунського, що знаходилася в Михайлівському соборі та яку перед його підривом акуратно зняли зі стіни та передали до Москви, де і зараз вона зберігається в Третьяковській галереї.

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"Мозаїка Димирія Солунського – шедевр часів Київської Русі, що зараз належить до світової спадщини. Це було не просто зображенням – це був сакральний образ для світогляду того часу на наших територіях. Ім‘я святого увійшло до пантеону княжих імен і вважалось одним із культових. Безперечно- заволодіння такими артефактами, що були частинами культових, нерухомих споруд могло стати причиною варварської політики комуністів", - прокоментував кандидат історичних наук, історики Олександр Алфьоров.

Кадри з історичного детективу Таємничі манускрипти / Пресслужба

Дивіться сенсаційні відкриття, які розкривають таємниці нашої історії, вже 24 грудня о 23:10 на телеканалі 1+1 в детективі Акіма Галімова Таємничі манускрипти, який стане продовженням документального циклу Україна. Повернення своєї історії.

У четвертому фільмі автор історичних проєктів Україна. Повернення своєї історії, Таємниці великих українців, Скарби Нації Акім Галімов продовжить розвінчувати міфи та розкривати маловідомі факти з української історії, які довгі століття намагались стерти з пам’яті українців. Ще зі школи знання історії України обмежуються трьома епохами: Київська Русь, Козацька держава та боротьба за незалежність в кінці 19 – на початку 20 століття. Через акценти на цих епохах з курсу історії України випадають цілих 400 років. Саме їх історики називають "темним періодом української історії". Здається, ніби на українських землях увесь цей час нічого не відбувалось. Але чи правда це так? Відповіді на головні запитання розслідування також пояснюють багато подій новітньої української історії, які відбувалися на наших очах, і результатом яких стало відновлення духовної незалежності України.

Кадри з історичного детективу Таємничі манускрипти / Пресслужба

Фільм виробляється управлінням оригінальних форматів 1+1 Production

Сценарист та співведучий – Руслан Шаріпов, режисерка фільму – Тетяна Шовкун, операторка – Катерина Гуцол, сценарист - Володимир Омельченко.

Виконавчий продюсер – Станіслав Зурахов.