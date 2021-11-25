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Хто представить Україну на церемонії Оскар-2022: подробиці, трейлер і коли вийде фільм

25 листопада 2021, 16:22

На 1+1 покажуть фільм Погані дороги, який представить Україну на премії Оскар наступного року.

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Фільм погані дороги представить Україні на церемонії Оскар 2022 / Пресслужба

26 листопада о 23:00 вефірі 1+1 відбудеться телепрем’єра культового фільму та номінанта на Оскар - Погані дороги. Стрічка стала повнометражним дебютом відомої драматургині та сценаристки Наталії Ворожбит. У 2022 році картина представлятиме Україну на 94-й премії Оскар Американської кіноакадемії в категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Погані дороги - це драма, у якій глядачі побачать історію про жителів містечка, які мешкають біля передостаннього блокпосту до окупованої частини Донбасу, та їхні стосунки з військовими.

Стрічка Погані дороги складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

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Кадр з фільму Погані дороги / Пресслужба

Напередодні телепрем’єри творці фільму поділилися цікавими фактами про драму Погані дороги:

  • Сценарій фільму створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом Кіборги.
  • Драма Погані дороги — екранізація Наталки Ворожбит власної п’єси. Драматургиня віддзеркалила в цих історіях своє особисте бачення війни на Сході, авторську рефлексію на десятки інтерв’ю і свідчень реальних людей, зібраних нею в регіоні воєнних дій у 2014 році, коли була волонтером у школі міста Миколаївка Донецької області.
  • Уперше п’єса була поставлена у Лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. Тоді ж був написаний і сценарій фільму.
  • Кастинг тривав понад 1,5 роки, а робота над повнометражною картиною від підготовчого етапу до кінця монтажно-тонувального періоду — рекордні 3 місяці.
  • Фільм переважно знімали в Києві та області, але за справжнім снігом і морозом довелося їхати на Донбас, під Курахово.
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Кадр з фільму Погані дороги / Пресслужба

Головні ролі у фільмі виконали: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх, Володимир Гурін, Сергій Соловйов, Зоя Барановська, Анна Жураківська, Катерина Жданович, Анастасія Паршина, Юлія Матросова, Марина Клімова, Юрій Кулініч, Оксана Вороніна, Дмитро Орлов, Оксана Черкашина

Виробництвом стрічки займався продакш Kristi films за підтримки Українського Культурного Фонду. Дистриб’ютор - Артхаус Трафік Режисер та автор сценарію - Наталія Ворожбит. Продюсери - Юрий Мінзянов, Дмитро Мінзянов. Оператор-постановник - Володимир Іванов Художник-постановник: Марина Пшеничникова

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Кадр з фільму Погані дороги / Пресслужба

Варто зазначити, що світова прем’єра драми Погані дороги відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційна стрічка в конкурсі". Також режисерка Наталія Ворожбит визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту та здобула Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року". А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії.

Не пропустіть драму Погані дороги 26 листопада о 23:00 на 1+1.

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