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Ексклюзивні кадри декомунізації Батьківщини-Матері: премʼєра проєкту Символ волі

Анна Підгорна
23 серпня 2023, 22:59 оновлено 23 серпня, 22:59
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Документальний проєкт від спеціального кореспондента ТСН стане важливою цеглинкою у новітній історії України.
Символ волі - документальний проєкт про декомунізацію Батьківщини-Матері
Символ волі - документальний проєкт про декомунізацію Батьківщини-Матері / колаж: Главред, фото: Прес-служба

24 серпня о 23:40 в День Незалежності на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем'єра документального проєкту "Символ волі" спеціального кореспондента ТСН Руслана Тарасова.

Проєкт побудовано на ексклюзивному документальному матеріалі, в якому розкажуть про усі етапи декомунізації монумента "Батьківщини-Матері". Автори покажуть залаштунки проєкту "Тризуб Батьківщини" - заміни радянського герба на найвищому монументі в Європі "Батьківщина-мати".

Проєкт розповість історію від етапу, коли розпочалися підготовчі роботи до декомунізації і до моменту, коли новий герб було урочисто піднято на постаменті під час тривог і негоди.

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У проєкті "Символ волі" детально розкриють всі етапи та складнощі процесу заміни символів минулого. Документальний проєкт також включає ексклюзивні історії від людей, які були свідками та активними учасниками цих історичних подій. Від інженерів, хто зводив монумент, до альпіністів та скульпторів, які беруть участь у заміні радянського герба на український тризуб.

"Символ волі" - це історичні кадри для майбутніх поколінь і частина нашої сучасної історії.

Не пропустіть ексклюзивні кадри заміни радянського герба на тризуб у документальному проєкті "Символ волі" 24 серпня о 23:40 на телеканалі 1+1 Україна.

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