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1+1 покаже нову частину історичного фільму "Україна. Повернення своєї історії" під назвою "Таємничі манускрипти"

23 листопада 2021, 16:19

Глядачам належить зробити сенсаційні відкриття і зануритися в маловідомі сторінки української історії.

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Акім Галімов досліджує "темні віки" української історії / Пресслужба

Телеканал 1+1 готує прем’єру нового історичного детективу Акіма Галімова "Таємничі манускрипти", який стане продовженням документального циклу "Україна. Повернення своєї історії".

У четвертому фільмі автор історичних проєктів "Україна. Повернення своєї історії", "Таємниці великих українців", "Скарби Нації" Акім Галімов продовжить розвінчувати міфи та розкривати маловідомі факти з української історії, які довгі століття намагались стерти з пам’яті українців. Ще зі школи знання історії України обмежуються трьома епохами: Київська Русь, Козацька держава та боротьба за незалежність в кінці 19 – на початку 20 століття. Через акценти на цих епохах з курсу історії України випадають цілих 400 років. Саме їх історики називають "темним періодом української історії". Здається, ніби на українських землях увесь цей час нічого не відбувалось. Проте, чи дійсно це так?

"Для нас тригером для дослідження цієї епохи стала історія загадкового вбивства українського священнослужителя Георгія Ярошевського у Варшаві в 1923 році. Він працював над таємним проєктом, пов’язаним саме з "історією українських темних віків", збирав інформацію про цей період та чекав посланця з Києва, який мав привезти йому таємні манускрипти зі старовинних архівів. Але через смерть він не встиг нічого оприлюднити. Нам стало цікаво, що криється за історією цих віків, якщо людина поплатилася за це життям?" – зазначив Акім Галімов.

В цій серії автори проєкту відшукають та дослідять надважливі таємничі манускрипти та документи, які впродовж століть були заховані від українців, аби ми ніколи не дізналися правди про свою історію. Команда проведе наймасштабніше розслідування за всі серії циклу, вирушивши до архівів семи країн на різних континентах: Литви, Польщі, Румунії, Греції, Італії, Туреччини та Канади. Багато ниточок і сенсаційних фактів в розслідуванні тягнуться до архівів спецслужб іноземних країн та навіть до архіву Британської розвідки у Лондоні. Відповіді на головні запитання розслідування також пояснюють багато подій новітньої української історії, які відбувалися на наших очах, і результатом яких стало відновлення духовної незалежності України.

Окрім того, у розслідуванні візьме участь вчений зі світовим ім'ям – палеограф Агамемнон Целікас, який входить до світового ТОП-10 найкращих спеціалістів з вивчення старовинних манускриптів.

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1+1 розкриють невідомі сторони історії нашої країни / Пресслужба

Команда проєкту традиційно зробить сенсаційні відкриття та занурить глядачів у маловідомі сторінки української історії завдяки сучасним технологіям. Так, розслідуючи історію знищення Успенського собору Києво-Печерської Лаври, творці фільму вперше в історії проведуть лазерне сканування його підземель, а також відтворять зовнішній вигляд собору, у якому був похований гетьман Сагайдачний. Окрім того, глядачам покажуть місце поховання Івана Мазепи та розкриють, що насправді сталося з його могилою.

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Таємничі манускрипти використовують історичну реконструкцію для створення більш повної картини / Пресслужба

Зануритись у історичну атмосферу допоможуть художні реконструкції, серед яких є гостросюжетна сцена з погонями та перестрілками.

Новий історичний детектив "Таємничі манускрипти" покажуть в ефірі телеканалу 1+1 вже 24 грудня 2021 року. Продюсер та ведучий проєкту - Акім Галімов, сценарист та співведучий – Руслан Шаріпов, режисерка фільму – Тетяна Шовкун, операторка – Катерина Гуцол, сценарист - Володимир Омельченко.

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Акім Галімов в архівах / Пресслужба

Нагадаємо, вперше документальний історичний фільм "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу 1+1 вийшов на екрани в 2016 році. Перші дві серії історичного детективу отримали відзнаку "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та спричинили потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. У 2020 році за підтримки Міністерства культурі України був знятий цикл документальних фільмів "Таємниці великих українців".

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