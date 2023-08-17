1+1 розпочав зйомки детективної мелодрами "Коло омани" з зірковими акторами

Вже скоро на екранах телеканалу 1+1 Україна глядачі побачать серіал про складну долю жінки, чиї повороти життя не залишать байдужим жодного.

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Коло Омани - новий серіал на 1+1 Україна / колаж: Главред, фото: Прес-служба

1+1 Україна готує премʼєру детективної мелодрами "Коло омани" з Сергієм Стрельніковим та Катериною Варченко у головних ролях. Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку.

Жертва домашнього насильства Ліна опиняється за гратами за вбивство власного чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися. Дитина дивом залишається живою і опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Попри все героїня сміливо долає життєві випробування та розплутує мереживо брехні, у яке потрапила.

"Коло омани" - це адаптація корейського формату Lie after lie. Виробництвом на замовлення телеканалу 1+1 Україна займається продакшн "ТріЯда". Зйомки проходять в Києві.

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Головні ролі виконають відомий український актор Сергій Стрельніков та зірка серіалу "Хазяйка" Катерина Варченко. До акторського складу серіалу також увійшли: відома за роллю у комедії "Село на мільйон" Наталія Васько, виконавець головної ролі "Моя улюблена Страшко" Олександр Соколов, зірка серіалів "Найгірша подруга" та "Актриса" Дарʼя Легейда та наймолодша ведуча Сніданку з 1+1 Єфросинія Мельник.

Продюсерами серіалу від каналу 1+1 Україна виступають Олена Єремєєва, Дарина Жукова. Від продакшн "ТріЯда" - Сергій Баранов, Ігор Волков, головний автор Лариса Марцева, виконавчий продюсер Сергій Купрін, режисери-постановники - Олександр Тіменко та Дмитро Лактіонов.

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