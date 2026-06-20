Про цвіль можна забути назавжди: простий метод діє просто на очах

Вологе середовище в будинку може містити спори цвілі, алергени та інші шкідливі мікроорганізми, які негативно впливають на здоров’я.

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Як позбутися цвілі у ванній / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

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Вологе середовище в будинку може містити спори цвілі

Одним із найбільш вразливих місць у ванній вважається герметик

Замість герметика фахівці пропонують простіше рішення

Появу цвілі у ванній кімнаті часто пов'язують із зимовим періодом, проте тепла пора року не менш небезпечна. Влітку проблема нерідко загострюється через підвищену вологість і застій теплого повітря, що створює ідеальні умови для розвитку грибка.

Вологе середовище в будинку може містити спори цвілі, алергени та інші шкідливі мікроорганізми, які негативно впливають на здоров’я. Навіть якщо видимих слідів немає, вогкість сприяє розмноженню грибків, бактерій і пилових кліщів, пише Express.

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Одним із найвразливіших місць у ванній вважається герметик навколо ванн і душових кабін. Саме там найчастіше з’являються темні плями цвілі, які повертаються знову й знову, незважаючи на регулярне прибирання.

Причина криється не стільки в якості прибирання, скільки в особливостях конструкції. Згодом герметик втрачає еластичність, висихає та відходить від поверхні, утворюючи мікрозазори, крізь які проникає вода. У результаті в прихованих порожнинах накопичується волога, створюючи ідеальне середовище для росту цвілі. Звичайні засоби для чищення, включаючи відбілювач, усувають лише зовнішні прояви, але не вирішують проблему повністю.

За словами експертів, особливо активно процес розвивається через 6–12 місяців після нанесення герметика. У холодну пору року ситуація погіршується: ванна швидше охолоджується, посилюється конденсація, а ріст цвілі прискорюється. Найскладніший період припадає на осінь, коли вологість уже підвищується, а опалення ще не працює на повну потужність.

Замість постійного очищення та повторного нанесення герметика фахівці пропонують простіше рішення — використання самоклеючої силіконової стрічки для ванної. Вона коштує недорого, але дозволяє повністю закрити проблемний шов.

/ Главред

Після ретельного висушування поверхні стрічку наклеюють поверх старого герметика, і вона створює суцільний водонепроникний бар’єр. На відміну від традиційних матеріалів, вона не тріскається, не висихає та зберігає гнучкість навіть під постійним впливом пари та гарячої води.

Такий силіконовий шар запобігає потраплянню вологи у вразливі ділянки й тим самим блокує розвиток цвілі. За словами фахівців, це просте рішення дозволяє захистити ванну кімнату від повторної появи грибка з мінімальними витратами.

Дивіться відео про боротьбу з цвіллю:

У ролику показано процес видалення цвілі з силіконового герметика у ванній кімнаті. Автори випробовують різні методи очищення, однак повністю позбутися грибка не вдається.

У підсумку вони пояснюють причини невдачі та дають практичні рекомендації, які можуть допомогти уникнути подібної ситуації в майбутньому. Тим, хто стикається з повторною появою цвілі, ці поради можуть виявитися особливо корисними для ефективнішого вирішення проблеми.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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