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Як позбутися пру**ків: забійний лайфхак назавжди позбавить від тарганів

Олексій Тесля
25 квітня 2024, 16:28
Який запах відлякує пру**ків - що робити якщо у квартирі завелися таргани.
тарган
Як зробити щоб таргани пішли / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Erik_Karits, OLX

Таргани є одними з найбільш поширених шкідливих комах. Вони трапляються майже в усіх куточках світу і доставляють людям безліч проблем.

Пру**ками називають рудих тарганів, які поширені в багатьох регіонах, до того ж цей шкідник особливо любить оселятися в оселях людини. Відомо, що пру**ки всеїдні і харчуються як залишками людської їжі, так і папером, тканинами, шкірою взуття або книжкових палітурок і навіть милом.

Як дізнатися де гніздо тарганів

З давніх-давен люди намагалися боротися з тарганами-пру**ками, які приходили в їхні будинки. Народні способи виведення тарганів дають результат і не вимагають особливих витрат. Однак для початку необхідно визначити місце, де оселилися таргани. На це може вказувати наявність залишків хітинового шару, личинок, чорних плям на меблях. Ці комахи люблять оселятися в темних кутах кухонних меблів, а також під раковиною.

Чого боятися пру**ки

Якщо ви всерйоз взялися за очищення будинку від тарганів-пру**ків, варто пам'ятати про те, що їхнє місцезнаходження можна дізнатися, несподівано увімкнувши світло в темний час доби. Тоді ви побачите, куди розбігаються таргани, що може вказати на гніздо шкідників. Якщо ви виявили місце скупчення тарганів, то їх можна відлякати кількома способами. Відомо, що пру**ки бояться кількох запахів:

  • часнику;
  • багна;
  • жимолості.

Який запах відлякує пру**ків

Для того, щоб позбутися тарганів-пру**ків, ви можете використовувати кілька запахів:

  • чайне дерево;
  • евкаліпт;
  • меліса;
  • перцева м'ята;
  • герань.

Як зробити, щоб таргани пішли

Найчастіше таргани селяться в електроприладах, де їх приваблює тепло. Важливо очистити всі важкодоступні місця, а за необхідності розібрати прилад і видалити всі сліди пру**ків. Для цього рекомендується намочити ганчірку в слабкому розчині оцту, протерти всі поверхні, де можуть перебувати таргани. Також допоможе позбутися тарганів розпорошення по периметру кухні мийного засобу для посуду, або звичайний білий перець, який потрібно висипати в гніздо пру**ків.

Дивіться відео - що робити, якщо тарган заповз у вухо:

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