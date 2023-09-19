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Зять, є що взяти: на Чернігівщині чоловік одружився на тещі, яка запроторила його у в'язницю

Дмитро Відоменко
19 вересня 2023, 13:38 оновлено 19 вересня, 13:43
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Колишні зять і теща, а нині - подружжя - кажуть, що вони люблять один одного і їм комфортно жити і виховувати чотирьох дітей.
Зять, теща, в'язниця
За напад на тещу Віктор відсидів два роки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У Чернігівській області сталася вкрай незвичайна історія-чоловік одружився на своїй екс-ещі, за напад на яку відсидів у в'язниці. Про це пише чернігівське видання "Вісник Ч".

Раніше старша дочка 45-річної Олени ‒ Євгенія - була одружена з 48-річним Віктором, проте згодом вони розлучилися. Спочатку жінка була проти відносин своєї дочки з чоловіком, який старший за неї на 20 років. Однак з часом змирилася. У Віктора і Євгенії народилося четверо дітей, згодом пара вирішила розійтися. І тут історія вийшла на новий виток.

"Женя з 2017 року вже жила з моїм старшим сином Єгором. Перед тим у них в Ільмовке помер Ярослав, в три з половиною місяці. Їхня перша спільна дитина", - каже Віктор.

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Чоловік стверджує, що він намагався помиритися з Євгенією, проте вона переїхала до матері і відмовилася спілкуватися. Віктор же хотів забрати спільних дітей у дружини.

"Вітя приїхав до нас в Лопатин злий, а я їхала назустріч велосипедом. Він трохи випивши був. Велосипед зупинив. Питаю: "Що ти тут забув?" Він - до мене, бійка виникла", - згадує Олена.

Чоловік тоді завдав порізів своїй тещі і підпалив у її дворі солому. За це він отримав два роки в'язниці.

"Через день телефонує: "Як там мої діти? А можна я тобі буду дзвонити? Потім: "Приїжджай до мене на побачення". "Як, я ж теща, яка зятя посадила?". "Ну і що". І я давай до нього щомісяця їздити на побачення", — згадує Олена.

Віктор і Олена одружилися ще в 2021 році, і тепер вони виховують чотирьох дітей. Причому вона є матір'ю тільки 12-річної Каті. Для 8-річного Тимофія, 5-річної Ніки, 11-річного Максима жінка є бабусею.

Подружжя кажуть, що вони люблять один одного і їм комфортно жити і виховувати дітей.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому засудили 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а через 2 тижні разом зі своєю коханкою задушили її 10-річну доньку.

Він деякий час жив з жінкою в цивільному шлюбі, проте у них часто виникали конфлікти. Відомо, що пара по дорозі до Києва посварилася. Тоді чоловік вивів жінку з автобуса, завів у лісосмугу і застрелив. Тіло і зброю він залишив у лісі.

Пізніше повідомлялося про те, що в селі Томашівка на Хмельниччині 28 грудня дружина і теща вигнали з будинку 47-річного чоловіка.

А коли той спробував потрапити в будинок, то кохана поранила його ножем.

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