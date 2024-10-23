Знають далеко не всі: які речі не можна тримати у своїй спальні - ТОП-8 предметів

Деякі, навіть найгарніші, спальні в будинках мають кілька помилок, яких, за рекомендаціями дизайнерів, слід уникати. Експерти SouthernLiving з інтер'єрів діляться порадами, відзначаючи вісім речей, які краще не тримати в кімнаті. Позбавившись цих предметів, ви зможете значно покращити простір для сну.
Що таке SouthernLiving?
SouthernLiving - це журнал про життя, орієнтований на читачів з півдня США, що містить рецепти, новини щодо планування будинків, садів, а також інформацію про культуру та подорожі Півдня. Журнал видається компанією Southern Progress Corporation, що базується в Бірмінгемі, штат Алабама, і входить до складу IAC's Dotdash Meredith, пише Вікіпедія.
Яскраве стельове освітлення
Замініть сильне стельове освітлення на м'якші варіанти, такі як настільні лампи, бра біля ліжка або стильні стельові світильники з можливістю регулювання яскравості. Це створить затишнішу атмосферу й дозволить краще контролювати освітлення в кімнаті.
Недостатньо функціональні штори
Якщо ваші вікна закриті лише прозорими фіранками або зовсім не мають штор, варто додати затемнені варіанти. Це допоможе краще контролювати кількість світла у спальні, що сприятиме якіснішому сну, а також дозволить додати до інтер'єру більше текстур і кольорів.
Ліжко, поставлене під кутом
Розташування ліжка під кутом може виглядати незвично, але це часто створює незручності. Ліжко краще ставити паралельно стінам, щоб уникнути дискомфорту і вільного простору позаду, де можуть загубитися речі.
Робоче місце у спальні
Важливо уникати розміщення робочого простору в спальні, оскільки це місце має бути виключно для відпочинку. Організуйте робоче місце в іншій кімнаті, щоб спальня залишалася тихим і спокійним куточком.
Незначні картини
У спальню краще розміщувати лише ті витвори мистецтва, які для вас важливі та мають особисте значення. Це зробить простір більш інтимним і затишним.
Занадто великі телевізори
Немає потреби повністю відмовлятися від телевізора, але великі екрани краще не використовувати в спальні. Вибирайте компактніші моделі, які добре вписуються в інтер'єр і не привертають надто багато уваги.
Яскраві кольори
Використовуйте у спальні м'які та спокійні відтінки, які допоможуть створити атмосферу для відпочинку й розслаблення. Яскраві елементи можуть порушити гармонію і заважати спокійному сну.
Безлад на тумбочці
Нічний столик має бути організованим. Використовуйте шухлядки для зберігання дрібниць і підтримуйте порядок, щоб прокидатися в чистому просторі. Також можна додати декоративний піднос для впорядкування дрібних речей, таких як годинники або рамки для фото.
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