Знають далеко не всі: які речі не можна тримати у своїй спальні - ТОП-8 предметів

Це зробить простір більш інтимним і затишним.

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Які речі краще не мати в спальні / pixabay.com

Деякі, навіть найгарніші, спальні в будинках мають кілька помилок, яких, за рекомендаціями дизайнерів, слід уникати. Експерти SouthernLiving з інтер'єрів діляться порадами, відзначаючи вісім речей, які краще не тримати в кімнаті. Позбавившись цих предметів, ви зможете значно покращити простір для сну.

Що таке SouthernLiving? SouthernLiving - це журнал про життя, орієнтований на читачів з півдня США, що містить рецепти, новини щодо планування будинків, садів, а також інформацію про культуру та подорожі Півдня. Журнал видається компанією Southern Progress Corporation, що базується в Бірмінгемі, штат Алабама, і входить до складу IAC's Dotdash Meredith, пише Вікіпедія.

Яскраве стельове освітлення

Замініть сильне стельове освітлення на м'якші варіанти, такі як настільні лампи, бра біля ліжка або стильні стельові світильники з можливістю регулювання яскравості. Це створить затишнішу атмосферу й дозволить краще контролювати освітлення в кімнаті.

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Недостатньо функціональні штори

Якщо ваші вікна закриті лише прозорими фіранками або зовсім не мають штор, варто додати затемнені варіанти. Це допоможе краще контролювати кількість світла у спальні, що сприятиме якіснішому сну, а також дозволить додати до інтер'єру більше текстур і кольорів.

Ліжко, поставлене під кутом

Розташування ліжка під кутом може виглядати незвично, але це часто створює незручності. Ліжко краще ставити паралельно стінам, щоб уникнути дискомфорту і вільного простору позаду, де можуть загубитися речі.

Робоче місце у спальні

Важливо уникати розміщення робочого простору в спальні, оскільки це місце має бути виключно для відпочинку. Організуйте робоче місце в іншій кімнаті, щоб спальня залишалася тихим і спокійним куточком.

Незначні картини

У спальню краще розміщувати лише ті витвори мистецтва, які для вас важливі та мають особисте значення. Це зробить простір більш інтимним і затишним.

Занадто великі телевізори

Немає потреби повністю відмовлятися від телевізора, але великі екрани краще не використовувати в спальні. Вибирайте компактніші моделі, які добре вписуються в інтер'єр і не привертають надто багато уваги.

Яскраві кольори

Використовуйте у спальні м'які та спокійні відтінки, які допоможуть створити атмосферу для відпочинку й розслаблення. Яскраві елементи можуть порушити гармонію і заважати спокійному сну.

Безлад на тумбочці

Нічний столик має бути організованим. Використовуйте шухлядки для зберігання дрібниць і підтримуйте порядок, щоб прокидатися в чистому просторі. Також можна додати декоративний піднос для впорядкування дрібних речей, таких як годинники або рамки для фото.

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