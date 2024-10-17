Волога й сирість не пройде: як правильно зберігати і складати дрова

Щоб дрова не були вологими і ефективно висушились, треба вміти правильно їх скласти.

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Експерти пояснили, як складати дрова правильно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Дуже часто просто нарубати дрова - це лише початок роботи. Також потрібно їх правильно скласти для зберігання, щоб вони висохли і стали придатними для спалювання. Експерти Аrtofmanliness пояснили, як це зробити правильно.

Скільки мають сохнути дрова?

Насамперед варто пам'ятати, що дрова мають зберігатися мінімум 6 місяців, щоб втратити якомога більше вологи. За цей час важливо, щоб на них потрапляло достатньо сонячного світла та повітря для циркуляції. Сонячне світло при цьому є найважливішим фактором.

Якщо через пів року дрова ще не висохли, можливо, ви неправильно їх склали. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть це виправити.

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Як краще складати дрова?

Перш за все, оберіть місце, де буде багато сонця. Орієнтуйте штабель так, щоб його довжина була перпендикулярна до основного напрямку вітру. Якщо вітер в вашій місцевості нестабільний, розташуйте штабель з півночі на південь для кращої вентиляції.

Для основи використовуйте дошки (наприклад, розміром 2 на 4), щоб уникнути контакту дров з землею і не допустити вбирання ґрунтової вологи.

На одному кінці штабеля побудуйте вежу:

Складіть 2–4 шматки дров паралельно. Зверху накрийте їх ще 2–4 шматками, розташованими перпендикулярно. Продовжуйте складати так, поки вежа не досягне шести рівнів. Те ж саме зробіть на іншому кінці — ці вежі підтримуватимуть основний штабель дров. Між вежами починайте укладати дрова, залишаючи достатньо простору для циркуляції повітря. Слідкуйте, щоб штабель не був надто щільним, це сприятиме кращому сушінню.

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Складайте дрова до рівня веж. Якщо потрібно, використовуйте гілки або жердини, щоб укріпити штабель.

Наприкінці експерти радять накрити його брезентом, щоб захистити від дощу.

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