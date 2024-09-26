Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

Заняття головоломками вимагають повної уваги, що сприяє розвитку здатності зосереджуватися на конкретних завданнях.

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Тест на уважність та швидкість сприйняття інформації/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Reddit

Головоломки мають безліч корисних аспектів для розвитку інтелекту і загального психічного здоров'я. Досягнення успіху в розв'язанні складних завдань викликає відчуття задоволення та підвищує рівень ендорфінів, що поліпшує загальний емоційний стан. Ресурс Reddit пропонує спробувати свої сили і знайти котика на дереві.

Він вибіг на заднє подвір'я і сховався на дереві. Спробуйте знайти тваринку у кроні зеленого листя.

Завдання ускладнюється тим, що сам кіт незвичного кольору - він не сірий та не коричневий. Таке забарвлення називається каліко, оскільки складається з безлічі різнокольорових плям: білих, сірих та рудих.

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Необхідно знайти кішку серед листя за 60 секунд / фото: Reddit

Що таке головоломки? Головоломка – завдання, для розв’язання якого, як правило, потрібна кмітливість, а не спеціальні знання високого рівня. Проте деякі головоломки стимулюють теоретичні та практичні розробки вчених. Є головоломки словесні (умова задана у вигляді тексту), графічні (умова у вигляді малюнку), з предметами (сірниками, монетами тощо) та механічні, пише Вікіпедія.

Чи готові побачити її на фото? Перегорніть нижче і звірте вашу відповідь.

Розгадка до головоломки / фото: Reddit

Інші цікаві головоломки на уважність

Також Главред пропонує головоломку, з якою можуть справитись лише люди з зором яструба. Треба знайти захований жолудь, що ховається в сцені туристів, які насолоджуються своєю подорожжю до Індії, всього лиш за 11 секунд.

А от в цьому завданні треба знайти вівцю серед багатьох собак всього за 7 секунд. Це непросте діло, і вчасно впоратися з ним вдається не кожному, лише найуважнішим.

В наступній задачці треба знайти злодюжку - це можуть зробити лише люди з зором снайпера. На розгадку дається всього 11 секунд. Якщо вам це вдасться, ви увійдете до числа того 1% найрозумніших людей у світі.

Є ще одна цікава головоломка на уважність, але тут зображено п'ятдесят п'ять зображень вовка, однак лише одне з-поміж них істотно відрізняється від інших.

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