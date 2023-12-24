Телеведуча Лілія Ребрик розкрила рецепт розкішної риби на Новий рік

Цей святковий рецепт запеченої риби приготує будь-хто!

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Ребрик похизувалась животиком / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась своїм домашнім рецептом запеченої у духовці риби. Щоб м'ясо запеклося і приємно пахнуло - зірка телеекранів використала кілька секретних інгредієнтів.

У своєму Instagram Ребрик розповіла, як готує вдома на свята лосось. Зірка зауважила, що рецепт стане гідним "гостем" на новорічному столі.

"Це ж рік Зеленого Дракона! А що любить Зелений Дракон? Нежирне м'ясо та рибу", - констатувала телеведуча. відео дня

Запечений лосось у духовці - рецепт Лілії Ребрик

стейк лосося;

сік лимона;

сіль, перець, приправа;

цибуля-порей;

твердий сир.

Лосось промити та просушити паперовими рушниками. Збризнути лимоном. Додати за смаком сіль, перець, приправу.

На пергамент (змащувати нічим не потрібно) викласти лосось.

Зелень подрібнити. Цибулю-порей нарізати кільцями.

Все викласти на рибу та натерти сиром. Відправте у розпечену до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. Прикрашати нічим не потрібно.

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Уникайте темних кольорів, оскільки колір наступного року - зелений.

Уникайте гострих і незвичайних запахів, які можуть бути неприємними для гостей.

З меню краще прибрати ситні страви, щоб уникнути переїдання.

Хоча не існує жорстких правил, багато хто вирішує уникати використання прикрас та декорацій, які сильно асоціюються з попередніми роками, щоб надати столу свіжий та актуальний вигляд.

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