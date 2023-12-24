Телеведуча Лілія Ребрик розкрила рецепт розкішної риби на Новий рік

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась своїм домашнім рецептом запеченої у духовці риби. Щоб м'ясо запеклося і приємно пахнуло - зірка телеекранів використала кілька секретних інгредієнтів.
У своєму Instagram Ребрик розповіла, як готує вдома на свята лосось. Зірка зауважила, що рецепт стане гідним "гостем" на новорічному столі.
"Це ж рік Зеленого Дракона! А що любить Зелений Дракон? Нежирне м'ясо та рибу", - констатувала телеведуча.відео дня
Запечений лосось у духовці - рецепт Лілії Ребрик
- стейк лосося;
- сік лимона;
- сіль, перець, приправа;
- цибуля-порей;
- твердий сир.
Лосось промити та просушити паперовими рушниками. Збризнути лимоном. Додати за смаком сіль, перець, приправу.
На пергамент (змащувати нічим не потрібно) викласти лосось.
Зелень подрібнити. Цибулю-порей нарізати кільцями.
Все викласти на рибу та натерти сиром. Відправте у розпечену до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. Прикрашати нічим не потрібно.
Главред писав, що не можна на новорічний стіл 2024
- Уникайте темних кольорів, оскільки колір наступного року - зелений.
- Уникайте гострих і незвичайних запахів, які можуть бути неприємними для гостей.
- З меню краще прибрати ситні страви, щоб уникнути переїдання.
Хоча не існує жорстких правил, багато хто вирішує уникати використання прикрас та декорацій, які сильно асоціюються з попередніми роками, щоб надати столу свіжий та актуальний вигляд.
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