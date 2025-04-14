Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 580

Спробуйте розгадати цікаву, але не найлегшу оптичну ілюзію - треба проявити кмітливість, щоб постаратися знайти необхідне число.

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Знайдіть цифру 580 за 5 секунд / Jagranjosh

Коли треба трохи розслабитися і перепочити, можна розгадувати головоломки. Ребуси бувають різні, але кожен із них дає змогу відпочити та приємно провести час із сім'єю або в колі друзів. Цього разу нам треба знайти цифру 580.

Головоломка від Jagranjosh не найпростіша. Цифри розташовані так, щоб заплутати нас, і не дати можливості легко знайти потрібне число.

На картинці - безліч цифр 590. Наше завдання - знайти серед них 580.

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Дається лише 5 секунд! Готові? Тоді поїхали!

Уважно дивіться на картинку, і ви знайдете правильну цифру / Jagranjosh

Не вдалося знайти 580? Ловіть підказку: подивіться в центр картинки, нижче, а потім лівіше. Правильна цифра обведена червоним кружечком.

Якщо вдалося відшукати 580, у вас відмінний зір / Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір. Серед цифр 25, розташованих у правильній і неправильній формах, потрібно швидко знайти заховану літеру S.

Також можна порозгадувати головоломку, де треба за 5 секунд знайти цифру 24. Всі цифри зображені на картинці неправильно, а нам потрібно відшукати правильне число, причому зробити це дуже швидко.

А ще у нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці показано безліч цифр 9. Нам треба знайти серед них одну-єдину 8, причому лише за 3 секунди.

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