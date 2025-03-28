Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Коротко:
- Україна могла б скасувати літній час, але закон не підписано
- 30 березня українці знову переведуть годинники
В Україні знову переведуть годинники у 2025 році. Главред розповідає, коли відбудеться перехід і чому це ще не скасували.
Чому Верховна Рада ухвалила закон, але переведення годинників залишилося?
У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення годинників, що передбачав встановлення постійного зимового часу (GMT +2). Таким чином, останнє переведення стрілок мало б відбутися у листопаді 2024 року.
Однак президент Володимир Зеленський його не підписав, через що закон так і не набув чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на одному з брифінгів висловлював думку, що президент ще може ухвалити відповідне рішення. Водночас проте джерела в Офісі президента розповідали BBC, що підписання закону поки що не планується.
Коли переводять годинник на літній час 2025 року?
У 2025 році перехід на літній час відбудеться за звичним графіком – у ніч із 29 на 30 березня. О 3:00 годинники переведуть на одну годину вперед – до 4:00.
Сучасні гаджети, такі як смартфони, ноутбуки та планшети, переходять на літній і зимовий час автоматично завдяки синхронізації з інтернет-серверами. Однак власникам механічних годинників, будильників та деяких інших пристроїв доведеться виконати це вручну.
Також раніше пояснювалося, що означає, коли на годиннику бачиш однакові цифри.
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Скасування переведення годинників в Україні
Скасування переведення годинників в Україні Верховна Рада проголосувала 16 липня 2024 року. Депутати підтримали в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Тобто в 2024 році в останню неділю (27-го) жовтня останній раз будуть переводитись стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде.
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