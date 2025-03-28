Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

Пояснюємо, що буде з переведенням годинників в Україні в 2025 році.

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​ Українці знову переводитимуть годинники / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Коротко:

Україна могла б скасувати літній час, але закон не підписано

30 березня українці знову переведуть годинники

В Україні знову переведуть годинники у 2025 році. Главред розповідає, коли відбудеться перехід і чому це ще не скасували.

Чому Верховна Рада ухвалила закон, але переведення годинників залишилося?

У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення годинників, що передбачав встановлення постійного зимового часу (GMT +2). Таким чином, останнє переведення стрілок мало б відбутися у листопаді 2024 року.

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Однак президент Володимир Зеленський його не підписав, через що закон так і не набув чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на одному з брифінгів висловлював думку, що президент ще може ухвалити відповідне рішення. Водночас проте джерела в Офісі президента розповідали BBC, що підписання закону поки що не планується.

Коли переводять годинник на літній час 2025 року?

У 2025 році перехід на літній час відбудеться за звичним графіком – у ніч із 29 на 30 березня. О 3:00 годинники переведуть на одну годину вперед – до 4:00.

Сучасні гаджети, такі як смартфони, ноутбуки та планшети, переходять на літній і зимовий час автоматично завдяки синхронізації з інтернет-серверами. Однак власникам механічних годинників, будильників та деяких інших пристроїв доведеться виконати це вручну.

Також раніше пояснювалося, що означає, коли на годиннику бачиш однакові цифри.

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Скасування переведення годинників в Україні Скасування переведення годинників в Україні Верховна Рада проголосувала 16 липня 2024 року. Депутати підтримали в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Тобто в 2024 році в останню неділю (27-го) жовтня останній раз будуть переводитись стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го не буде.

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