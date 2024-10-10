Знайти курчатко на картинці: загадка на уважність для найкмітливіших

Головоломки можуть допомогти відволіктися від повсякденних турбот, заспокоїти нервову систему і знизити рівень тривоги.

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Тест на уважність - знайти курчатко / Колаж Главоед, фото: depositphotos, Bright Side

Головоломки стимулюють обидві півкулі мозку, покращуючи короткострокову пам'ять і здатність запам'ятовувати нову інформацію. Під час розв'язування головоломок людина вчиться зосереджуватися на деталях і вдосконалює здатність тримати увагу на складних завданнях.

На фермі багато різних тварин: тут є і вівці, і коні, і свині, а ще собаки. Крім того, можна побачити купи сіна, трактор і багато інших речей. Серед усього цього розмаїття одна курка загубила своє маленьке жовтеньке курча!

Необхідно допомогти схвильованій мамі знайти її малюка. Але спочатку встановити таймер на 15 секунд.

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Головоломка на уважність / Фото: Bright Side

Знайшли? Якщо ні — не хвилюйтеся! Вимкніть таймер, переключіться на щось інше, а потім спробуйте знову. Ось і курча!

Тест на уважність - розгадка / фото: Bright Side

Що таке головоломки? Головоломка – завдання, для розв’язання якого, як правило, потрібна кмітливість, а не спеціальні знання високого рівня. Проте деякі головоломки стимулюють теоретичні та практичні розробки вчених. Є головоломки словесні (умова задана у вигляді тексту), графічні (умова у вигляді малюнку), з предметами (сірниками, монетами тощо) та механічні, пише Вікіпедія.

Інші цікаві головоломки та загадки

Також Главред ділився загадкою-лабіринтом для найуважніших. Тільки одиниці знайдуть відповідь за 5 секунд.

А от в цій картинці тільки геній знайде помилку за 6 секунд. Не варто вірити своєму першому враженню, яке буде казати, що з картинкою все в порядку, адже насправді там є одна помилка.

Ось це вже тест на визначення характеру. Вибір певного зображення може вказати на певні схильності в характері, такі як товариськість, самостійність, бажання лідерства або потребу в безпеці.

В цьому завданні, що не так на картинці знайде лише найрозумніший.

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