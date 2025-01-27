Як правильно зберігати горілку і чи може вона випаруватися

Ви дізнаєтеся:
- Що потрібно знати про зберігання пляшки горілки
- Як зберігати відкриту горілку
- Чи може горілка повністю випаруватися
Дистильовані алкогольні напої мають досить довгий термін зберігання. Але це не означає, що їх можна зберігати як завгодно й очікувати, що вони залишаться такими ж приємними на смак.
Закрита пляшка залишається придатною для пиття практично нескінченно довго. А ось якщо неправильно зберігати відкриту горілку, вона може швидше випаровуватися. Главред розповість, як правильно зберігати горілку.
Автор YouTube-каналу "Поради про запас" також розповів, як швидко псуються алкогольні напої.
Що потрібно знати про зберігання пляшки горілки
Перед тим, як відкрити пляшку, переконайтеся, що її зберігали в прохолодному темному місці. Кімнатна температура підійде, хоча більш прохолодний льох буде кращим варіантом (оптимально - від 5 до 15 градусів).
Попадання прямих сонячних променів також слід уникати, оскільки вони прискорюють випаровування і зменшують термін придатності. 30 хвилин на сонці - і горілка вже може змінити свій смак у гірший бік.
Важливо тримати горілку у вертикальному положенні. На відміну від випадку з вином, не бажано, щоб корок контактував із горілкою.
Як зберігати відкриту горілку
Відкриту пляшку ви також повинні зберігати у вертикальному положенні в прохолодному темному місці. Найкраще в холодильнику.
Багато хто вважає, що найкращий спосіб - це покласти горілку в морозильну камеру. Насправді заморожування не шкодить горілці, воно створює приємну в'язку текстуру, але - в алкоголі є певні молекули, які "вмирають" за низьких температур.
Тому все ж таки охолодження краще, ніж заморожування. Ви можете відчути весь спектр смаку за оптимальної температури від 0 до 5 градусів.
З горілками, що містять додаткові ароматизатори, як і з будь-якими іншими ароматизованими алкогольними напоями, слід поводитися обережніше. Додаткові інгредієнти роблять термін зберігання трохи коротшим. Найкраще насолоджуватися ними протягом 6 місяців після відкриття.
Чи може горілка повністю випаруватися
Насправді, так. Якщо вона стоятиме відкритою під прямими сонячними променями і за температури вище 15 градусів, вона повністю випарується. Але швидше - вивітриться, адже етанол (спирт) випаровується швидше за воду.
Отже, ви маєте переконатися, що тримаєте горілку в чистій пляшці з невеликою кількістю повітря, надійно і щільно закритою. Дотримуючись усіх цих порад, ви завжди матимете горілку з відмінним смаком.
Дивіться відео про те, як швидко псуються алкогольні напої
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