Як правильно зберігати горілку і чи може вона випаруватися

Багато хто задається питанням, чи є термін придатності у горілки. Формально, горілка - один із напоїв, які можуть зберігатися досить довго за правильних умов.

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Як правильно зберігати горілку / скріншот з YouTube-каналу "Поради про запас"

Ви дізнаєтеся:

Що потрібно знати про зберігання пляшки горілки

Як зберігати відкриту горілку

Чи може горілка повністю випаруватися

Дистильовані алкогольні напої мають досить довгий термін зберігання. Але це не означає, що їх можна зберігати як завгодно й очікувати, що вони залишаться такими ж приємними на смак.

Закрита пляшка залишається придатною для пиття практично нескінченно довго. А ось якщо неправильно зберігати відкриту горілку, вона може швидше випаровуватися. Главред розповість, як правильно зберігати горілку.

Автор YouTube-каналу "Поради про запас" також розповів, як швидко псуються алкогольні напої.

Що потрібно знати про зберігання пляшки горілки

Перед тим, як відкрити пляшку, переконайтеся, що її зберігали в прохолодному темному місці. Кімнатна температура підійде, хоча більш прохолодний льох буде кращим варіантом (оптимально - від 5 до 15 градусів).

Попадання прямих сонячних променів також слід уникати, оскільки вони прискорюють випаровування і зменшують термін придатності. 30 хвилин на сонці - і горілка вже може змінити свій смак у гірший бік.

Важливо тримати горілку у вертикальному положенні. На відміну від випадку з вином, не бажано, щоб корок контактував із горілкою.

Як зберігати відкриту горілку

Відкриту пляшку ви також повинні зберігати у вертикальному положенні в прохолодному темному місці. Найкраще в холодильнику.

Багато хто вважає, що найкращий спосіб - це покласти горілку в морозильну камеру. Насправді заморожування не шкодить горілці, воно створює приємну в'язку текстуру, але - в алкоголі є певні молекули, які "вмирають" за низьких температур.

Тому все ж таки охолодження краще, ніж заморожування. Ви можете відчути весь спектр смаку за оптимальної температури від 0 до 5 градусів.

З горілками, що містять додаткові ароматизатори, як і з будь-якими іншими ароматизованими алкогольними напоями, слід поводитися обережніше. Додаткові інгредієнти роблять термін зберігання трохи коротшим. Найкраще насолоджуватися ними протягом 6 місяців після відкриття.

Чи може горілка повністю випаруватися

Насправді, так. Якщо вона стоятиме відкритою під прямими сонячними променями і за температури вище 15 градусів, вона повністю випарується. Але швидше - вивітриться, адже етанол (спирт) випаровується швидше за воду.

Отже, ви маєте переконатися, що тримаєте горілку в чистій пляшці з невеликою кількістю повітря, надійно і щільно закритою. Дотримуючись усіх цих порад, ви завжди матимете горілку з відмінним смаком.

Дивіться відео про те, як швидко псуються алкогольні напої

Чим відрізняється "Класична" горілка від "Особливої" / Інфографіка: Главред

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