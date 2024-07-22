Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ананас

Спробуйте розгадати дуже непросту оптичну ілюзію - на перший погляд, усі ананаси однакові, і знайти той, який відрізняється від інших, буде складно.

https://glavred.net/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-5-sekund-nayti-ananas-10582478.html Посилання скопійоване

Знайдіть ананас за 5 секунд / Jagranjosh

Коли потрібно трохи відпочити, можна розгадувати головоломки. Ребуси дають змогу не лише тренувати мозок і кмітливість, а й допомагають урізноманітнити дозвілля. Цього разу нам потрібно знайти особливий ананас.

Головоломка від Jagranjosh цікава, але досить-таки непроста. Усі ананаси дуже схожі один на одного і доведеться серйозно подумати, де ж той особливий фрукт.

На картинці - безліч ананасів. Фрукти майже нічим не відрізняються і дуже схожі. Наше завдання - знайти особливий ананас.

відео дня

Дається лише 5 секунд! Готові? Тоді поїхали!

Уважно дивіться на картинку, і ви знайдете особливий ананас / Jagranjosh

Не вдалося знайти ананас? Ловіть підказку: особливий ананас розташований у другому рядку праворуч унизу. Придивіться, у нього султан не такий, як у інших фруктів на картинці.

Якщо знайшли ананас, у вас дуже хороша кмітливість / Jagranjosh

Можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус, де треба за 12 секунд знайти піцу серед котів. Поки коти дивляться на дуже дивне небо, нам потрібно відшукати піцу.

Також пропонуємо ребус для тих, у кого чудовий зір. Потрібно розгадати дуже складну головоломку, де серед морських зірок і водоростей доведеться шукати літак.

А ще в нас є оптична ілюзія, де треба за 12 секунд знайти собаку. На перший погляд, головоломка дуже складна і розгадати її непросто. Проте якщо уважно вдивіться в зображення, одразу все стане зрозуміло.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред