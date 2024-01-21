Дешева і суперкорисна: яка ягода найкорисніша для організму людини

Ягоди - справжній подарунок природи, наповнений вітамінами, антиоксидантами і мікроелементами. Давайте розберемося, які ягоди слід включати в свій раціон кожен день, щоб забезпечити організм корисними речовинами. Ми розповімо, яка ягода на першому місці може змінити ваше самопочуття.
Яка ягода найкорисніша для організму людини - антиоксиданти і вітамін С
Чорниця вважається однією з найкорисніших ягід. Вона багата антиоксидантами, які сприяють зміцненню судин, поліпшенню зору і зниження рівня холестерину в крові. Вживати її можна щодня.
Шипшина відома своїм вмістом вітаміну С і антиоксидантів. Вона допомагає зміцнити імунітет і поліпшити здоров'я шкіри.
Які ягоди дуже корисні - імунітет і шлунково-кишкового тракту
Малина багата клітковиною, що корисно для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту. Вітамін С в Малині сприяє зміцненню імунітету. Лохина також містить велику кількість вітаміну C, який підтримує імунітет і зміцнює судини. Крім того, вона має антисептичні властивості.
Журавлина, в свою чергу, має антисептичні властивості, допомагаючи запобігти інфекціям сечовивідних шляхів. Вона також містить вітамін К.
Які ягоди потрібно їсти щодня - серце і тиск
Будь-яка смородина містить багато антиоксидантів, включаючи кверцетин і антоціани, які благотворно впливають на серцево-судинну систему. При цьому полуниця багата флавоноїдами, які знижують ризик серцево-судинних захворювань. Вона також допомагає підтримувати нормальний тиск.
Збалансоване вживання різноманітних ягід забезпечує організм цінними речовинами. Включайте їх в раціон, щоб подарувати собі здоров'я і радість від смаку натуральних дарів природи.
Дивіться відео експерта з харчування та фітнес-тренера Дмитра Глібова про найкорисніші ягодах:
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