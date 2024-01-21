Дешева і суперкорисна: яка ягода найкорисніша для організму людини

Главред розповість, які ягоди потрібно їсти щодня.

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Яка ягода найкорисніша для організму людини / колаж: Главред, фото: скріншот Тікток

Ягоди - справжній подарунок природи, наповнений вітамінами, антиоксидантами і мікроелементами. Давайте розберемося, які ягоди слід включати в свій раціон кожен день, щоб забезпечити організм корисними речовинами. Ми розповімо, яка ягода на першому місці може змінити ваше самопочуття.

Яка ягода найкорисніша для організму людини - антиоксиданти і вітамін С

Чорниця вважається однією з найкорисніших ягід. Вона багата антиоксидантами, які сприяють зміцненню судин, поліпшенню зору і зниження рівня холестерину в крові. Вживати її можна щодня.

Шипшина відома своїм вмістом вітаміну С і антиоксидантів. Вона допомагає зміцнити імунітет і поліпшити здоров'я шкіри.

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Які ягоди дуже корисні - імунітет і шлунково-кишкового тракту

Малина багата клітковиною, що корисно для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту. Вітамін С в Малині сприяє зміцненню імунітету. Лохина також містить велику кількість вітаміну C, який підтримує імунітет і зміцнює судини. Крім того, вона має антисептичні властивості.

Журавлина, в свою чергу, має антисептичні властивості, допомагаючи запобігти інфекціям сечовивідних шляхів. Вона також містить вітамін К.

Які ягоди потрібно їсти щодня - серце і тиск

Будь-яка смородина містить багато антиоксидантів, включаючи кверцетин і антоціани, які благотворно впливають на серцево-судинну систему. При цьому полуниця багата флавоноїдами, які знижують ризик серцево-судинних захворювань. Вона також допомагає підтримувати нормальний тиск.

Збалансоване вживання різноманітних ягід забезпечує організм цінними речовинами. Включайте їх в раціон, щоб подарувати собі здоров'я і радість від смаку натуральних дарів природи.

Дивіться відео експерта з харчування та фітнес-тренера Дмитра Глібова про найкорисніші ягодах:

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