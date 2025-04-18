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Чому у Страсну суботу не можна вимикати світло в будинку: як провести цей день

Віталій Кірсанов
18 квітня 2025, 12:27оновлено 19 квітня, 19:00
674
Страсна субота - день, коли церква згадує, як Ісуса поклали до гробу.
Що заборонено робити у Страсну суботу
Що заборонено робити у Страсну суботу / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 19 квітня
  • Народні традиції та прикмети на Страсну суботу
  • Що не можна робити 19 квітня

На 19 квітня випадає шостий день Страсного тижня - Страсна субота або Велика субота. Церква вшановує преподобного Іоанна Далекопечерника, мучеників Феони, Христофора і Антоніна, святителя Георгія - єпископа Антіохійського; святителя Трифона - патріарха Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 19 квітня

Велика субота - день, коли церква згадує, як Ісуса поклали до гробу. Цього дня завершується великоднє тридення. У церквах після обіду вже святять великодні кошики і готуються зустрічати свято.

відео дня

Преподобний Іоанн Далекопечерник - чернець, який оселився в обителі в палестинській пустелі недалеко від Єрусалима. За свої чернечі подвиги отримав сан ієрея.

Святі мученики Феона, Христофора й Антоніна були воїнами імператора Діоклетіана. Юнаки бачили тортури християн. Ставши ж свідками страти великомученика Георгія, самі увірували в Христа й оголосили імператору, що вони теж християни. Святих після тортур спалили. Це сталося близько 303 року.

Святий Георгій з юності прийняв чернецтво. Пізніше був поставлений єпископом в Антіохії Пісідійській. Виступав проти іконоборства. За відмову прибрати ікони, за наказом імператора Льва Вірменина, був поміщений у в'язницю і відправлений на заслання. Це сталося на початку дев'ятого століття.

Святитель Трифон був ченцем у десятому столітті. Був поставлений патріархом Константинопольським, через своє бездоганне благовірне чернече життя. Пізніше обманом був знятий з престолу. Тоді монах повернувся у свій монастир і пробув там до кінця життя.

Народні традиції та прикмети на Страсну суботу

У Велику суботу активно готуються до Великодня. Печуть паски, фарбують яйця та збирають кошики до церкви.

Серед народних звичаїв на українських землях був обряд розпалювання вогню. Молодь збиралася на пагорбі за селом і там розпалювала вогнище, щоб його було видно будь-кому в селі, а краще і з сусідніх сіл теж. У вогонь збирали й обламували сухі гілки.

У ніч із суботи на неділю підтримували світло в хатах усю ніч. Старші люди взагалі не лягали спати, а йшли на нічне богослужіння до храму, таким чином вшановували воскресіння Ісуса з мертвих.

Обов'язково з собою брали крашанки, якими обмінюватимуться з тими, кого зустрінуть дорогою. Збереглося кілька прикмет на Велику суботу:

  • якщо день сонячний і погожий, усе літо буде таким;
  • якщо день похмурий - чекати й дощового літа.

Не спати всю ніч у суботу теж вважалося хорошим знаком, що принесе удачу на цілий рік. А якщо цього дня вибачитися за свої помилки - щастя буде у всієї родини.

Що не можна робити 19 квітня

У Велику суботу категорично заборонено:

  • порушувати піст перед Великоднем;
  • їсти рибу;
  • пити алкоголь;
  • розважатися і голосно слухати музику;
  • сваритися і лихословити;
  • сердитися і згадувати образи.

Поганою прикметою в Страсний тиждень вважається позичати гроші. Слід допомагати в цей день близьким, подавати милостиню, проводити час у тиші та спокої.

Іменини та день ангела 19 квітня

За церковним календарем в Україні 19 квітня відзначають іменини Івана, Трифона і Григорія.

Іоанн на івриті означає "Божа милість".

Трифон походить із давньогрецької мови і означає "той, хто живе в розкоші".

Григорій з грецької перекладався як "той, хто не спить", пізніше трактувався як "уважний" або "зосереджений".

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