Неодягнена мати батько-алкаш: у мережі з'явилися фото сватів Корольової і Тарзана

Журналісти нарешті змогли вирахувати, який вигляд мають і де живуть батьки невістки Корольової.

https://glavred.net/health/neodetaya-mat-otec-alkash-v-seti-poyavilis-foto-svatov-korolevoy-i-tarzana-10604525.html Посилання скопійоване

Наташа Корольова, Архип Глушко, Мелісс Фокс, Сергій Глушко тепер у новому складі / колаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Путініст Тарзан і зрадниця України Наташа Корольова можуть пишається поповненням у своєму сімействі. Тепер до пари їм у сім'ю додалися свати їхньої невістки-стриптизерки. Кадри нових членів сім'ї потрапили в мережу.

Зокрема, пропагандистські ЗМІ опублікували фото батьків дружини сина Наташі Корольової.

Архип Глушко одружився з 23-річною Анною Валинкіною, яка називає себе Мелісою Фокс. Їхнє торжество відбулося в Петербурзі. Молоді гуляли в розкішному ресторані разом із друзями та зірковими батьками, які цього ж дня відзначали річницю свого весілля.

відео дня

Тим часом сім'ю нареченої так ніхто і не побачив. Свати Корольової та Тарзана особисто прокоментували ситуацію в шоу "Прямий ефір" пропагандистського каналу. Вони також поділилися думкою про сім'ю Корольової та молодого зятя.

Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

"Вона мені дзвонила, говорила про весілля, про те, що вони разом живуть і все в них добре, - ділився батько Мелісси Олексій Валинкін. Архип - це в неї перше таке серйозне кохання. До цього в неї були хлопці, захоплення. Але нічого серйозного такого в неї ніколи ні з ким не було. На весілля ми не поїхали, тому що я був на вахті, працюю. А моя дружина насилу переносить переїзди. Вона практично не їздить нікуди, далеко".

Сват Наташі Корольової / Фото Стархіт

До речі, батько молодої панянки виглядає трохи п'яницею, а мати взагалі відчинила двері практично роздягнена.

Мати невістки Корольової у всій красі / Фото Стархіт

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред