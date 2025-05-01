Як виглядати стильно та дорого під час вагітності: інфлюенсерка порадила луки

Блогерка, модель Анастасія Шарова розповіла, як виглядати сильно під час вагітності.

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Як виглядати стильно вагітній / Колаж Главред, фото Pixabay

Коротко:

Які речі пасують вагітним

Які речі мають бути у гардеробі вагітної

Капсульний гардероб для вагітної — це набір базових, універсальних речей, які легко поєднуються між собою, підходять під різні ситуації та адаптуються до змін фігури. Головна ідея — мінімум речей, максимум комбінацій і комфорту.

Про це 1+1 розповіла блогерка, модель та учасниця Міняю жінку Анастасія Шарова, яка вагітна третьою дитиною.

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За її словами, щоб скласти таку капсулу, достатньо мати 10–12 добре підібраних елементів: сукня, костюм, базові топи, зручні штани, верхній одяг і декілька акцентних деталей. Найкраще, якщо всі речі витримані в єдиній палітрі — це спростить комбінування.

Вагітним пасують пастельні кольори та оверсайз / Фото Pixabay

"Увагу варто звернути на якість тканин: трикотаж, бавовна, льон, кашемір — усе, що дозволяє шкірі дихати і не сковує рухів. Також важливо, щоб речі мали еластичні пояси або вільний крій — це гарантує, що вони залишатимуться зручними протягом усього періоду вагітності (і навіть після). І найголовніше — обирайте речі, які пасують саме вам. Капсула має відповідати вашому стилю життя та відчуттю себе, а не лише трендам", - каже вона.

За її словами, вагітним найкраще пасують такі кольори: білий і молочний, бежевий, сірий (особливо теплий графіт), пудровий, оливковий, ніжно-жовтий.

Стильний одяг для вагітної / Фото Pixabay

Крім того, маст-хев цієї весни-літа - oversize сорочка. "До речі, її можна позичити у свого чоловіка. Я часто так роблю зараз", - додає вона.

Вона каже, що ще один must-have - це якісний трикотажний костюм - джемпер та штани або спідниця.

Ще незамінна річ - це штани-палаццо та трикотажна сукня.

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