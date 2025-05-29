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Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

Альона Вороніна
29 травня 2025, 12:21
589
Маючи 15 років стажу, можна отримати пенсію раніше за усіх. Але на це мають право лише три категорії українців.
Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право
Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Три категорії українців можуть вийти на пенсію, маючи 15 років стажу
  • У ПФУ пояснили, хто саме має на це право

Три категорії українців мають право вийти на пенсію, маючи 15 років стажу. У Пенсійному фонді України роз’яснили, кого саме це стосується, йдеться в матеріалі видання "Соцпортал".

Зазначається, що для отримання пенсії у 2025 році українцям треба мати встановлений законом страховий стаж. Так, щоб у 2025 році 60-річна людина могла вийти на пенсію, вона повинна мати мінімум 32 роки страхового стажу. Українці, які мають стаж від 22 до 31 року, можуть оформити пенсію в 63 роки, а зі стажем всього 15 років – у 65 років.

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Проте кілька категорій українців можуть вийти на пенсію у 50 років, маючи стаж всього 15 років. Це стосується таких категорій громадян:

  • жінки з 15-річним стажем, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей до шести років,
  • матері дітей з інвалідністю з дитинства, які мають 15-річний стаж,
  • матері тяжкохворих дітей без офіційного інвалідного статусу, які мають такий же стаж.

Також у виданні нагадали, що мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію в 60 років буде збільшуватися на 1 рік щорічно до 2028 року, коли він досягне 35 років.

Крім цього зазначається, що пенсія за віком призначається з дня звернення людини, якщо воно відбулося не пізніше трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. Але за певних умов пенсію можуть нарахувати навіть автоматично. Це може статися за умови, що у реєстрі застрахованих осіб є повні дані про стаж людини до 2004 року, а заявник досяг 60 років і має необхідний стаж.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи необхідно подати для виходу на пенсію/ Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації. Зростання середньої зарплати може суттєво підвищити пенсії у 2025 році.

Також раніше повідомлялося, що дехто з пенсіонерів може отримати до 2,3 тисяч грн приємних бонусів – хто з пенсіонерів отримає надбавку у червні. Громадяни віком від 70 до 80 років отримають щомісячні доплати за вікову межу, а також самотні люди, які потребують догляду, і ті, хто виховував дітей.

Нагадаємо, Главред раніше розповів, хто може почесно вийти на пенсію в Україні вже з 45 років. Стандартний пенсійний вік в Україні – 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу, однак є винятки.

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Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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