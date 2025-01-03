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Продавати та купувати вживані авто в Україні будемо по новому: що змінилося

Сергій Кущ
3 січня 2025, 20:53
598
Зазначається, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем.
В Україні продавати і купувати вживані авто буде за новим порядком
В Україні продавати і купувати вживані авто буде по новому / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Які правила змінилися
  • Для чого це було зроблено

Президент Володимир Зеленський 3 січня підписав закон, який передбачає спрощення та дерегулювання ринку торгівлі вживаними автомобілями.

У документі йдеться про те, що продавці вживаних авто та їхніх частин звільняються від обов'язку:

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  • перереєструвати на себе вживані транспортні засоби;
  • подавати до сервісних центрів МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про взяття на військовий облік (зняття з військового обліку) вживаних транспортних засобів.

Зазначається, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Раніше ми писали, що Главред вирішив розібратися, чому не варто ігнорувати миготливу жовту лампочку на панелі авто. Сучасні автомобілі вміють попереджати водіїв про наявність технічних несправностей та інших проблем, які потребують уваги. Зокрема, іноді спеціальні індикатори на приладовій панелі повідомляють про наявність небезпечної поломки.

Також ми писали, що як зупинити запотівання вікон авто. Однією з найнеприємніших проблем автомобілістів є запотівання вікон в автомобілі взимку. Однак простий засіб, який є вдома у багатьох людей, може допомогти зробити так, щоб не потіли вікна в машині.

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