Помилка обійдеться дорого: як правильно впоратися з показаннями лічильників світла

В Україні стартував період передачі показань лічильників електроенергії, цього місяця він триватиме до 3 березня, повідомляють фахівці.

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Як правильно впоратися з показаннями лічильників світла? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні стартував період передачі показань лічильників електроенергії - цього місяця він триватиме до 3 березня 2024 року. Про правила передачі показань нагадали в ресурсопостачальній компанії Yasno.

Для того, щоб платити тільки за фактично спожитий струм, без зайвих нарахувань, показання лічильників потрібно передавати вчасно і правильно. Особливо це стосується двозонних приладів обліку - оскільки тут помилка може призвести як до заборгованості, так і до формування переплати.

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Насамперед потрібно знати, кажуть фахівці, коли передавати показання лічильників за світло.

"Для цього процесу виділено два останні дні поточного місяця і перші три дні нового. Якщо передавати показання раніше, ніж за два дні до кінця поточного місяця або пізніше перших трьох днів наступного, то нарахують зайве", - попередили в компанії.

Річ у тім, що оператор системи розподілу (ОСР) приймає показання тільки в зазначені дні, а після передає дані постачальнику струму. І, якщо споживач поспішить або запізниться, ОСР розрахує споживання за середньодобовими показниками, а передані невчасно цифри просто не будуть враховані.

Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло - брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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