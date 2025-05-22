Мінімальна зарплата в Україні 2025: скільки отримаєте 'чистими' після податків

Погодинна оплата в Україні зараз становить 48 гривень.

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Якою є мінімальна зарплата / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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З мінімальної зарплати утримуються: 18% податку на доходи ПДФО і 1,5% військового збору

Після вирахування податків мінімальна заробітна плата становить 6 160 гривень

Станом на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишатиметься без змін — 8 000 гривень на місяць. Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою України з питань праці. Важливим є те, що ця сума є до оподаткування.

Погодинна ставка зберігається на рівні 48 гривень. Із зазначеної суми роботодавець зобов'язаний утримувати два основні податки:

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податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

військовий збір — 1,5%.

У грошовому еквіваленті це означає, що:

військовий збір із зарплати у 8 000 грн становить 400 грн;

ПДФО — 1 440 грн.

Загальний розмір утримань становить 1 840 гривень. Отже, після сплати всіх податків працівник фактично отримує на руки 6 160 гривень.

Зарплати в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред раніше, в Україні зросте середня зарплата. Як зазначив економіст Олег Пендзин, середньорічна заробітна плата, закладена до державного бюджету на 2025 рік, становить 24 тисячі гривень.

Також повідомлялося, що мінімальна зарплата в Україні зросте. У 2028 році розмір мінімальної зарплати сягне 10 059 грн.

У Верховній Раді навіть зареєстрували законопроєкт. Там пропонується підвищити мінімальну зарплату до рівня майже 11 тисяч, а саме 10 тисяч і 800 гривень вже з 1 липня 2025 року.

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Державна служба України з питань праці Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, повідомляє "Вікіпедія".

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