Кому можуть завищити суми у квитанціях за світло: як цього не допустити

Несвоєчасне подання показань лічильника електроенергії може призвести до підвищених рахунків за світло, заявляють фахівці.

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Як не переплатити за світло? / колаж Главред, фото УНІАН

Якщо не подавати показання лічильника електроенергії в енергопостачальну організацію, це може призвести до підвищених цифр у квитанціях за світло - через автоматичний розрахунок за середньодобовим обсягом споживання. Про це йдеться в роз'ясненні енергокомпанії Yasno.

Як кажуть фахівці, вкрай важливо подавати показання своєчасно - за два дні до закінчення поточного місяця і протягом перших трьох днів наступного місяця.

Якщо ж клієнти хочуть уникнути додаткових витрат на електроенергію, то варто вчасно передавати показання лічильника - чітко у вищевказані дні.

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Коли потрібно подавати показання лічильника?

Українським споживачам надається всього п'ять діб - для того, щоб передати показання лічильника електроенергії. Таку процедуру потрібно виконувати раз на місяць - за два дні до завершення поточного календарного місяця і протягом перших трьох днів наступного місяця.

Якщо ж трапиться затримка подання показань, дані з першого числа розраховуються на основі середньодобового обсягу споживання електрики. Якщо споживач не встиг подати показання лічильника у встановлений час - обсяг споживання за попередній місяць буде визначено шляхом розрахунку за середньодобовим показником.

Така практика, кажуть фахівці, закріплена в "Кодексі комерційного обліку електроенергії". Це, відповідно, може призвести до збільшення суми, зазначеної в рахунку за електроенергію (тому-то важливо не забувати своєчасно передавати показання лічильника).

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Підвищення комунальних тарифів в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло - брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Крім того, влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

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