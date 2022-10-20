Долар "здувся": що відбувається в українських обмінниках і банках

Що відбувається в українських обмінниках і банках / колаж УНІАН

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 10 копійок – до 40,80 грн/дол. Схожа ситуація і в ПриватБанку.

Щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 39,50 грн/євро, пише УНІАН.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,20 грн за дол., Євро - 38,40 грн за євро.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 40,45 грн/дол, а курс ЄВРО до гривні залишився на рівні попереднього дня – 39,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,95 грн за дол., Євро - 38,00 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Раньше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року-це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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