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Бізнес і війна: 45% українських компаній продовжать роботу навіть у разі військового вторгнення

31 січня 2022, 13:49

Четверта частина компаній готові перевезти свій бізнес у західні регіони або за кордон.

Майже половина компаній в Україні продовжать роботу у разі нападу РФ / Reuters, ua.depositphotos.com

Майже половина компаній в Україні готові продовжувати свою роботу навіть у разі військового вторгнення на територію нашої держави російських військових.

Про намір не зупиняти роботу заявили 45% представників бізнесу, яких опитала Європейська Бізнес Асоціація, йдеться на сайті організації.

17% опитаних не відкидають варіанту, що перевезуть свій бізнес у західні регіони України. При цьому ще 10% роздумують над можливістю перевезти бізнес за кордон у разі повномасштабної агресії Росії проти України, а 7% вважають, що можуть закрити бізнес у разі найгіршого сценарію.

"Чверть членських компаній Асоціації оцінюють події на східних кордонах України як психологічну атаку через дезінформацію, водночас більшість, а саме 67% вважають, що Україна та міжнародна спільнота мають бути напоготові", – йдеться у повідомленні.

Водночас план дій на випадок надзвичайної ситуації мають 40% компаній. Ще 40% – обдумують такий план, а 15% його не мають.

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Ті компанії, які сформували "план Б" на випадок можливого вторгнення, основну увагу приділили трьом факторам:

  • безпека людей,
  • безпека активів, документів і даних,
  • забезпечення життєздатності бізнесу та безперервної діяльності.

Частина компаній – 14% – заявили, що їм доведеться звільнити або відправити у неоплачувану відпустку частину команди у разі повномасштабної агресії РФ. Проте 58% компаній планують зберегти свою команду, а 14% навіть не розглядають питання звільнення, а навпаки – продовжують наймати людей і розвивати бізнес.

За словами виконавчого директора Європейської Бізнес Асоціації Анни Дерев’янко, зараз потрібно зберігати спокій і продовжувати роботу. Вона зазначила, що бізнес зараз продовжує працювати, як і раніше – інвестує, розвиває проєкти, виробляє товари.

"Втім, ми не можемо відкидати гіпотетичних загроз, що несуть за собою події на східних кордонах України. Тому будьмо готові з "планом Б, В чи С" – і нехай вони ніколи не знадобляться", – додала вона.

Російські війська біля українського кордону

Раніше Олексій Резніков повідомляв, що поблизу кордонів України – близько 130 тисяч військ Російської Федерації. За його словами, розвідка України не фіксує будь-яких суттєвих відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Проте ситуація відрізняється тим, що війська постійно рухаються, і ці відомості використовуються для інформаційного тиску.

Також Резніков заявляв про неготовність Москви до військової операції проти України. він наголосив, що росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, додав очільник Міноборони України.

В Держдепі США при цьому заявляють, що президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Вашингтон готовий до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

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