Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

НБУ опублікував офіційний курс валют на 2 вересня.

Курс валют на 2 вересня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Національний банк України підвищив офіційний курс євро та долара на 2 вересня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 2 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,37 грн/дол., що на 5 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,46 грн/євро, що на 27 копійок більше, ніж 1 вересня. Щодо євро гривня значно послабила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 1 вересня:

долар - 41,28/41,31;

євро - 48,33/48,35.

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

