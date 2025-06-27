"Вершина надійності": автомеханік назвав "вічний" вживаний автомобіль

Через зростання вартості життя, все більше людей звертаються до ринку вживаних автомобілів, віддаючи перевагу їм замість нових.

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Чому люди все частіше обирають авто з пробігом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Механік назвав 20-річний Ford Focus Mk1 1.6 літра одним із найнадійніших вживаних авто

Лукас володіє таким автомобілем 15 років і не мав з ним проблем завдяки ретельному догляду

Деякі споживачі розглядають старі електромобілі, але висловлюють занепокоєння щодо акумуляторів

Досвідчений автомеханік Пол Лукас вважає, що Ford Focus Mk1, попри свій вік, залишається одним із найкращих варіантів на вторинному ринку. За його словами, ця модель вражає простотою конструкції та довговічністю, пише Главред з посиланням на Daily Express.

"Для мене 20-річний Ford Focus Mk1 об'ємом 1,6 літра - це вершина надійності. Він був розроблений до того, як з'явилися всі непотрібні навороти, і навіть дозволяє заводити машину справжнім ключем, а не натискати кнопку. Я купив свій 15 років тому і не шкодую", - заявив він. відео дня

Лукас придбав свій автомобіль 15 років тому, і досі не має з ним жодних серйозних проблем, що, за його словами, стало можливим завдяки регулярному техобслуговуванню.

Він підкреслює, що авто з'явилось ще до того, як інженери почали масово впроваджувати електроніку та складні системи, які часто стають джерелом проблем. Зокрема, він наголошує на перевагах класичного механічного запуску авто, без кнопок і цифрових рішень.

Пол - не єдиний спеціаліст, який виступає на користь вживаних авто. В умовах зростання витрат на життя все більше водіїв розглядають можливість придбання старих машин замість нових. Дехто навіть звертає увагу на електрокари з пробігом, хоч і з певними сумнівами.

Інший експерт, Джефф Вонг з Porsche Centre Bristol, розповів, що багато покупців старих електромобілів цікавляться станом батареї.

"Люди тепер починають ставити це питання. Але тепер у нас у всіх наших центрах Porsche є пристрої, за допомогою яких ми можемо фактично перевірити термін служби акумулятора електромобіля. Нашим автомобілям близько п'яти років, вони були вперше випущені в 2020 році, так що їм близько п'яти років. Дедалі більше людей ставлять запитання, і ми можемо просто під'єднати акумулятори і точно сказати клієнтам, який термін служби у цих автомобілів залишився", - резюмував він.

Також експерти назвали ТОП-5 бюджетних брендів, що служать роками.

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