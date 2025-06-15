В Україні готують нові обмеження для водіїв 65+: що зміниться

Для водіїв поважного віку пропонують запровадити курси підвищення кваліфікації, щоб підтримати їхні навички в умовах сучасного дорожнього руху.

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Водії віком від 70 років муситимуть оновлювати права кожні два роки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Верховна Рада розглядає зміни до правил для водіїв 65+

Пропонують обов’язкові медогляди та обмеження строку прав

Посвідчення водія видаватимуть на 5 років, потім — частіше

У Верховній Раді триває розгляд законопроєкту, що пропонує нові правила для водіїв поважного віку. Законопроєкт №8082 передбачає обов’язкові медичні огляди для осіб від 65 років, аби перевірити їхню фізичну та психічну здатність керувати транспортом..

Зокрема, після проходження огляду водійське посвідчення для цієї категорії видаватиметься строком на 5 років.

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З віком перевірки ставатимуть частішими:

від 70 років — кожні 2 роки

після 75 років — щорічно

Окрім того, може бути запроваджено обов’язкове підвищення кваліфікації для літніх водіїв, щоб покращити їхні навички керування в сучасних умовах.

Автори ініціативи наголошують:

"Нововведення спрямовані не проти літніх людей, а виключно на підвищення безпеки дорожнього руху. З віком у багатьох водіїв знижується реакція, з’являються проблеми із зором та концентрацією уваги, що може збільшити ризик ДТП."

Також у законопроєкті передбачено скорочення строку дії водійських посвідчень для всіх категорій до 10 років. Нині ж водії отримують права фактично безстроково, тож це стане суттєвою реформою.

Серед суспільства тривають дискусії навколо цієї ініціативи. Одні експерти підтримують закон як необхідний крок для безпеки, інші — вбачають у ньому потенційну дискримінацію за віком. Правозахисники наголошують:

"Критерій повинен бути не віковим, а медичним. Адже є чимало прикладів, коли 75-річні водії мають кращу фізичну форму та реакцію, ніж значно молодші люди."

Інші новини для автомобілістів

Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.

Крім того, в Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, усі перевірки транспортних засобів мають обов’язково супроводжуватися відеофіксацією.

Також в Україні змінюють правила складання практичного іспиту на водійські права. МВС пропонує збільшити інтервали між спробами у разі провалу: 2-га спроба — через 10 днів, 3-тя — через 20 днів, 4-та і наступні — через 30 днів.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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