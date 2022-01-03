У США двійнята народилися у різні роки, бо сестричка "запізнилася" на 15 хвилин після брата

У США двійнята народилися у різні роки, бо дівчинка у новорічну ніч "запізнилася" на 15 хвилин / ua.depositphotos.com

У Сполучених Штатах Америки двійнята святкуватимуть свій день народження в різні дні, місяці та роки, тому що сестричка у новорічну ніч народилася після півночі.

Такий кумедний випадок стався у штаті Каліфорнія, пише видання People.

Хлопчик Альфредо встиг народитися в останні хвилини грудня 2021 року, у той же час його сестричка з’явилася на світ у перші хвилини 2022 року. Різниця між народженням брата і сестри становить всього 15 хвилин, проте у них тепер не лише дати народження різні, а й роки.

У пологовому стверджують, що такі випадки досить рідкісні і трапляються раз на 2 мільйони.

"Для мене божевілля, що вони двійнята, але мають різні дні народження. Я здивована і щаслива, що вона народилась опівночі", – прокоментувала мама двійнят.

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Раніше повідомлялося, що у Луцьку дитина з'явилася на світ під пологовим будинком просто у мікроавтобусію. Пологи у жінки прийняла інтерн медзакладу.

Нагадаємо, мешканка Харкова віддала на прогулянці трирічну доньку малознайомому чоловікові. Про це повідомила поліції бабуся дитини. За словами жінки, її дочка пішла на прогулянку з онукою, але повернулася додому одна.

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