У партії Путіна запропонували визнати всіх, хто говорить російською, своїми "співвітчизниками"

Держдума Росії / Reuters

Російський парламентарій від правлячої фракції Єдина Росія, ідеолог російського "імперського курсу" Костянтин Затулін вніс до Держдуми законопроект, яким пропонується визнати, мовляв, "співвітчизниками" всіх людей, які розмовляють російською мовою.

Як повідомляє ТАСС, у пояснювальних документах до законопроекту зазначено, що пропонується внести зміни до поняття "співвітчизник", яке наразі має "невиправдано широке тлумачення".

Згідно із законопроектом Затуліна, "співвітчизниками" повинні визнати всіх людей, які "володіють російською мовою і належать до народів, історично проживаючих на території Росії", а також осіб, чиї прямі пращури народилися або жили у РФ.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Російські війська почали бомбити об'єкти цивільної, військової інфраструктури та житлові квартали. Сили оборони України стримують військовий наступ агресора вже більше місяця.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зробив заяву про те, що Росія готується до другої фази наступу на Україну. Окупаційні війська можуть піти в атаку на Київському, Харківському напрямках і на Донбасі.

У розвідці Великобританії розповіли, що Росія може спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. Для цього загарбники мають намір наступати з північної частини захоплених районів Харківської області та з півдня Маріуполя.