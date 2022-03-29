УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У партії Путіна запропонували визнати всіх, хто говорить російською, своїми "співвітчизниками"

29 березня 2022, 08:32

Законопроект вніс до Держдуми ідеолог "імперського курсу" РФ Костянтин Затулін.

Держдума
Держдума Росії / Reuters

Російський парламентарій від правлячої фракції Єдина Росія, ідеолог російського "імперського курсу" Костянтин Затулін вніс до Держдуми законопроект, яким пропонується визнати, мовляв, "співвітчизниками" всіх людей, які розмовляють російською мовою.

Як повідомляє ТАСС, у пояснювальних документах до законопроекту зазначено, що пропонується внести зміни до поняття "співвітчизник", яке наразі має "невиправдано широке тлумачення".

Згідно із законопроектом Затуліна, "співвітчизниками" повинні визнати всіх людей, які "володіють російською мовою і належать до народів, історично проживаючих на території Росії", а також осіб, чиї прямі пращури народилися або жили у РФ.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Російські війська почали бомбити об'єкти цивільної, військової інфраструктури та житлові квартали. Сили оборони України стримують військовий наступ агресора вже більше місяця.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зробив заяву про те, що Росія готується до другої фази наступу на Україну. Окупаційні війська можуть піти в атаку на Київському, Харківському напрямках і на Донбасі.

У розвідці Великобританії розповіли, що Росія може спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. Для цього загарбники мають намір наступати з північної частини захоплених районів Харківської області та з півдня Маріуполя.

viber
новини Росії Єдина Росія Костянтин Затулін
Реклама
Популярне
Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра"Бойовики "ДНР" кинули пораненою: в полон потрапила жорстока снайперка "Багіра" Гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - грошіГороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня 2022 для всіх знаків зодіаку: Скорпіонам - удача, Дівам - гроші Путіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФПутіна може вбити його ж дочка і ця можливість зростає - експерт з РФ 19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали Смачний рваний пиріг з лаваша за лічені хвилини: простий рецепт, який здивує кожногоСмачний рваний пиріг з лаваша за лічені хвилини: простий рецепт, який здивує кожного

Останні новини

08:52

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2022: Овнам – гроші, Левам – успіх, Стрільцям - обман

08:36

Росіяни звозять до Білорусі ракети для Іскандерів: скільки коштує і чим небезпечний ракетний комплекс

08:32

У партії Путіна запропонували визнати всіх, хто говорить російською, своїми "співвітчизниками"

07:57

Дізналися від "товаришів", як в Україні б'ють окупантів: у РФ 58 військових відмовилися їхати на війну

07:51

"У травні ми вже повинні смажити шашлики": астролог назвав дату закінчення війни та розповів про угоди з РФ

Реклама
07:24

Еліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти елеватор з бійцями ТРО

07:07

РФ накопичує техніку біля кордонів України: у Курській області її більше, ніж було 24 лютого – експерт

06:53

Українські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000

06:35

Небо над Україною не закриють, миротворців НАТО теж не буде: Шольц назвав позицію Заходу щодо війни

06:27

Росія вже програла війну, але все ще намагається зруйнувати УкраїнуПогляд

06:02

Окупанти Росії намагаються оточити ЗСУ на Донбасі, щоб натиснути на Київ у перемовинах - США

05:36

План України - це перемога і звільнення територій: Кулеба відповів Путіну на погрозу "всіх знищити"Відео

04:47

У Кремлі розповіли, чи натисне Путін на ядерну кнопку у війні з Україною

04:15

"Совість з хріном": Станіслав Боклан присоромив "армію тих, що мовчать" та пропутінських артистівВідео

04:00

Завдяки батькові: на кого зять Путіна проміняв президентську дочку, яку він готує для влади царством

03:40

Всюди голови орків, а Зеленський на коні: Арестович розшифрував пророкування Нострадамуса

03:25

РФ спробує виграти другу фазу війни: стратег з безпеки розповіла, як саме

03:10

Розкрито панічний головний біль Путіна у сфері безпеки

02:50

"Через важкі втрати": британська розвідка заявила, що РФ перекинула в Україну "вагнерівців"

02:25

Названа причина нездужання Абрамовича після переговорів

Реклама
02:00

РФ не хоче "денацифікації" і "демілітаризації" України і не проти її вступу до ЄС - Financial Times

01:39

100-метрове цунамі за лічені секунди або, що буде, якщо Путін запустить ядерну бомбу на УкраїнуВідео

01:25

Гороскоп для Маріуполя: з чим ще доведеться зіткнутися місту через війну

01:15

Окупанти підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: співробітники станції назвали це самогубством

01:02

Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

00:51

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

"Путін головного мозку": у Києво - Печерській Лаврі скаржаться на перешкоди у відході від МПВідео

00:41

Була Москва, тепер - Україна: Scorpions замінили слова про столицю РФ у пісні Winds of ChangeВідео

00:40

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

00:37

"Це безжальна війна": Зеленський розповів про звірства російських окупантів в УкраїніВідео

00:30

Ядерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяВідео

00:16

Окупантів відтісняють від Києва: Зеленський розповів про атаку ЗСУВідео

28 березня, понеділок
23:45

"На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в Німеччині

23:38

Розкішна садиба в центрі міста: як живе улюблена дочка ПутінаВідео

23:37

"У Путіна агонія": експерти проаналізували "місячне обличчя" глави РФ і назвали його діагноз

23:03

Путін і Шойгу ховаються в ядерних бункерах на Уралі: з'явилися подробиціВідео

23:00

Російський військовий - ключова фігура в анексії Криму визнав провал путінської армії

22:52

Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу, показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя

22:19

Корбан пояснив спокійну ситуацію в ДніпріВідео

22:16

Абрамович передав Путіну записку від Зеленського: диктатор пообіцяв "знищити" всіхВідео

Реклама
21:57

Ведучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБВідео

21:28

Переможець Оскара-2022 Вілл Сміт вдарив ведучого по обличчю в прямому ефірі за публічну образуВідео

21:22

У Сумській області окупанти по-звірячому катували чоловіка, він померВідео

21:16

В України є свої агенти в Кремлі - глава ГУР

20:50

Від снігу до +22: якою буде погода у квітні в Україні та на Великдень 2022Відео

20:31

"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

20:23

Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтвФото

20:10

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

19:58

У Кремля плани на 30 і 60 діб по війні в Україні - українська розвідка

19:47

У членів української делегації після переговорів з РФ з'явилися ознаки хімічного отруєння - WSJВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти